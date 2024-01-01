Awarathon

Awarathon

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Web Sitesi: awarathon.com

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Awarathon, video rol oynama odaklı satış koçluğu için dinamik bir araçtır. Sanal eğitim ortamımız, satış ekiplerinizin etkili ve kazanan satış konuşmaları yapmasına yardımcı olmak için yapay zekadan yararlanır. Awarathon, orta ölçekli pazar kuruluşlarının satışa hazır olma durumlarını etkilemek için onlarla birlikte çalışır. Platformumuz, satış eğitiminin etkinliğini artırmak ve ekiplerinizin mükemmel satış konuşmasını yapmasına yardımcı olmak için yapay zeka ve video rol oyunundan yararlanır. Müşterilerimizin (finansal hizmetler, teknoloji, sağlık ve eğitim çözümleri sektörlerinde) satışa hazır olmalarına ve daha tutarlı, kendinden emin satış ekiplerine sahip olmalarına yardımcı olduk. Awarathon'un genel merkezi Hindistan'ın Maksimum Şehri Mumbai'dedir. Hayata toplumsal farkındalığı yayma hırsıyla başladık (ismimize ilham veren de buydu). Eğitim ve fırsat eşitliği konularındaki toplumsal taahhütlerimizin anlamlı bir şekilde devam etmesini sağlarken, zamanla teknolojik değişim yaratanlara dönüştük.

Web Sitesi: awarathon.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Awarathon ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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