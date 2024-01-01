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UX/UI tasarımını öğretiyoruz ve ardından insanların harika işler bulmasına yardımcı oluyoruz. Avocademy, daha çeşitli tasarımcılara duyulan ihtiyaçtan doğdu. Mevcut tasarım programları pahalıdır ve erişilebilir değildir. Herkesin sahaya girip kariyer değiştirmesini erişilebilir hale getiriyoruz. Öğrencilerimizin %75'i kadın, %65'i BIPOC ve %33'ü LGBTQ+'tır.

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