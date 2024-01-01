Avocademy

Avocademy

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Web Sitesi: avocademy.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Avocademy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

UX/UI tasarımını öğretiyoruz ve ardından insanların harika işler bulmasına yardımcı oluyoruz. Avocademy, daha çeşitli tasarımcılara duyulan ihtiyaçtan doğdu. Mevcut tasarım programları pahalıdır ve erişilebilir değildir. Herkesin sahaya girip kariyer değiştirmesini erişilebilir hale getiriyoruz. Öğrencilerimizin %75'i kadın, %65'i BIPOC ve %33'ü LGBTQ+'tır.

Web Sitesi: avocademy.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Avocademy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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