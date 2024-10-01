Alternatifler - AvidXchange

PayPal

PayPal

paypal.com

PayPal Holdings, Inc., çevrimiçi para transferlerini destekleyen ve çek ve havale gibi geleneksel kağıt yöntemlerine elektronik bir alternatif olarak hizmet veren, dünya çapında bir çevrimiçi ödeme sistemi işleten bir Amerikan şirketidir. Şirket, çevrimiçi satıcılar, açık artırma siteleri ve diğer b...

Stripe

Stripe

stripe.com

Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.

Wave

Wave

waveapps.com

Wave, küçük işletmelere finansal hizmetler ve yazılım sağlayan bir şirkettir. Wave'in genel merkezi Kanada'nın Toronto kentindeki Leslieville semtinde bulunmaktadır. Şirketin ilk ürünü, 1-9 çalışanı olan işletmeler için tasarlanmış ücretsiz bir çevrimiçi muhasebe yazılımıydı ve ardından faturalandı...

Xero

Xero

xero.com

Xero, Avustralya Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören, Yeni Zelanda merkezli bir kamu teknoloji şirketidir. Xero, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bulut tabanlı bir muhasebe yazılımı platformudur. Şirketin Yeni Zelanda'da üç ofisi (Wellington, Auckland ve Napier), Avustralya'da altı ofi...

Zoho Invoice

Zoho Invoice

zoho.com

Küçük işletmeler için çevrimiçi faturalandırma yazılımı. Zoho Invoice, profesyonel faturalar oluşturmanıza, otomatik olarak ödeme hatırlatıcıları göndermenize ve çevrimiçi olarak daha hızlı ödeme almanıza yardımcı olan çevrimiçi faturalandırma yazılımıdır.

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks, size zaman kazandıran, yöneticinizi otomatikleştiren, kitaplarınızı düzenli tutan ve işletmenizin profesyonel görünmesini sağlayan çevrimiçi bir muhasebe ve faturalandırma platformudur. FreshBooks, mali kayıt tutmanın kolay ve hızlı olması gerektiğine ancak yine de muhasebecinizi tatmin ...

Bookipi

Bookipi

bookipi.com

Bookipi, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için tercih edilen fatura oluşturucu ve iş aracıdır. Nerede olursanız olun, web ve mobil uygulama üzerinden müşterilerinize fatura oluşturun ve gönderin.

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

HoneyBook, bağımsız işletmelere olağanüstü müşteri deneyimleri sunma ve güvenle çalışma konusunda güç veren merkezi müşteri akışı yönetimi platformudur. Temel Özellikler: - Faturalar - Teklifler - Çevrimiçi ödemeler - Planlama - İletişim formu ve potansiyel müşteri yönetimi - Markalı broşürler - Def...

Teamleader

Teamleader

teamleader.eu

Takım lideri, bir işletmeyi yürütmenin günlük zorluklarını ortadan kaldırır. İş yönetimi yazılımımız, işlerinizi tek bir yerden satmanıza, faturalandırmanıza ve organize etmenize olanak tanır. Tüm bu bilgileri merkezileştirerek, farklı gelen kutularına, Excel sayfalarına ve araçlara yayılan bilgi ka...

SuiteDash

SuiteDash

suitedash.com

Client Portal Yazılımından çok daha fazlası olan SuiteDash, çoğu küçük ve orta ölçekli işletmenin yazılım ihtiyaçlarını tamamen karşılayacak, tamamen entegre bulut tabanlı bir platformdur. Ne yazık ki, birçok işletme sahibi yazılım konusunda inanılmaz derecede hayal kırıklığına uğradı çünkü birden f...

Bill.com

Bill.com

bill.com

Bill.com, küçük ve orta ölçekli işletmeler için arka ofis finansal işlemlerini otomatikleştiren bulut tabanlı bir yazılım sağlayıcısıdır. Bill.com platformu, işletmeleri tedarikçileri ve müşterileri ile buluşturarak nakit giriş ve çıkışlarını yönetmelerine yardımcı olur. En iyi rakipler arasında Tip...

Moneybird

Moneybird

moneybird.com

Muhasebe eğlenceli olabilir! 200.000'den fazla girişimci, mali durumlarını yönetmek için yazılımımızı kullanıyor.

Finom

Finom

finom.co

Finom, finansal operasyonlarda devrim yaratan ve kolaylaştıran tamamen çevrimiçi bir İşletme Hesabı sağlar. Küresel ödeme araçlarını, akıllı faturalamayı, otomatik defter tutmayı ve ekip gider yönetimi işlevlerini entegre eder. Finom'un abonelik planları, serbest çalışanlardan yeni kurulan şirketler...

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

Pabbly Subscriptions, ödeme tahsilatını kolaylaştırmak için önde gelen ödeme ağ geçidi entegrasyonuna sahip, abonelik faturalandırma ve yönetim sürecinde uzmanlaşmış, bulut tabanlı bir yazılımdır. Faturalarınızda vergiyi yönetmek, vergi hesaplamalarında ters masrafları uygulamak, tek oturum açma ile...

Copilot

Copilot

copilot.com

Copilot'un ürün paketi, işletmelere müşteri iletişimi, ödemeler, dosya paylaşımı, sözleşmeler, formlar, yardım masaları ve daha fazlası için hepsi bir arada bir çözüm sunar. Ayrıca Copilot, işletmelerin müşterilerine markalı bir müşteri portalı ile birleşik bir deneyim sunmalarına olanak tanır. Bugü...

Invoice Simple

Invoice Simple

invoicesimple.com

Fatura Basit, küçük işletmelerin hareket halindeyken fatura kesmelerine ve işlerini telefonlarından yürütmelerine olanak tanıyarak zamandan tasarruf sağlar. Fatura Basit, önde gelen fatura uygulamasıdır ve hızla büyümeye devam etmektedir. Yıllar boyunca, yüksek puan alan iOS ve Android uygulamaları...

Paymo

Paymo

paymoapp.com

Paymo, 20 kişiye kadar küçük ekipler için bir iş yönetimi yazılımıdır. Dijital, yaratıcı ve pazarlama ajansları, danışmanlık şirketleri, yazılım ve mühendislik firmaları ve mimarlık firmaları için idealdir. Nerede olursanız olun, müşteri projelerini ve iş görevlerini yönetmenize, çalışma süresini ta...

Bloom

Bloom

bloom.io

Bloom, bağımsız işletme sahipleri, serbest çalışanlar ve hizmet profesyonelleri için bir iş çalışma alanıdır. Dijital formlar, teklifler, sözleşmeler, faturalar, dijital ödemeler, iletişim, planlama ve hatta müşteri portalı da dahil olmak üzere tüm müşteri temas noktalarını profesyonel bir deneyimde...

ZipBooks

ZipBooks

zipbooks.com

ZipBooks yükleniciler, küçük işletmeler ve muhasebeciler için akıllı, güzel bir muhasebe yazılımıdır. Ayrıca çevrimiçi faturalandırmayı ve zaman takibini her zamankinden daha kolay hale getiriyoruz. Uygulamamız daha sezgisel bir deneyim ve daha net bir düzen sağlar; ayrıca her yerde çalışır. ZipBook...

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

Bonsai, yaratıcı ve dijital ajanslar, danışmanlıklar ve profesyonel hizmet sağlayıcılar için tek adresli bir platformdur. İşletmelere, işlerine ilişkin eksiksiz ve gerçek zamanlı bir genel bakış sağlamak için tasarlanmıştır. İş operasyonlarınızı basitleştirin ve projelerinizi, müşterilerinizi ve eki...

Holded

Holded

holded.com

Holded, modern şirketlere yönelik bir iş yönetimi yazılımıdır. İşletmenizin her unsurunu tek platformdan yöneterek satışlarınızı artırın, giderlerinizi azaltın ve zamandan tasarruf edin. Holded, daha iyi iş kararları vermeniz için ihtiyacınız olan tüm araçları sağlar. Faturalama, Muhasebe, CRM, Ekip...

myBillBook

myBillBook

mybillbook.in

My BillBook, küçük işletmelere yönelik bir Hint basit gst faturalandırma, faturalandırma ve envanter yönetimi yazılımı ve uygulamasıdır. Yazılım tamamen özelleştirilebilir ve özellikleri her işletmenin değişen ihtiyaçlarını destekler.

Accelo

Accelo

accelo.com

Accelo, dünya çapındaki profesyonel hizmet işletmeleri tarafından müşterilerinin işlerini karlı bir şekilde yönetmek için kullanılıyor ve seviliyor. Uçtan uca bulut tabanlı platform, nerede olursanız olun satışlar, projeler, biletler, hizmetliler, zaman çizelgeleri, kaynak sağlama ve daha fazlası da...

Invoice Maker

Invoice Maker

invoicemaker.com

Fatura Oluşturucu, faturalar, tahminler, raporlar oluşturmak, ödeme almak ve bir işi yürütmek için kapsamlı bir çözümdür. Bu sayede nerede olursanız olun formlar oluşturabilir, şablonlar doldurabilir, müşterilere evrak gönderebilir ve ödemeleri kabul edebilirsiniz.

BQE Core

BQE Core

bqe.com

Core, profesyonel hizmet firmalarının muhasebe ve proje verilerini tek bir güzel bulut platformunda merkezileştirir. Core, muhasebe, faturalandırma, zaman ve gider takibi ile proje yönetimi araçlarını birleştirerek işinizi daha karlı bir şekilde yürütmenizi kolaylaştırır. Bilgileri düzenler, tekrarl...

Pennylane

Pennylane

pennylane.tech

Pennylane sayesinde CEO'lar daha akıllı kararlar alabiliyor ve finansal yönetimlerini kolaylaştırabiliyor. Platformdan hiç ayrılmadan gerçek zamanlı ve doğru verilere, akıllı bir faturalandırma aracına ve etkin bir harcama yönetimine erişebilirler.

ProfitBooks

ProfitBooks

profitbookshq.com

ProfitBooks, küçük işletmeler ve serbest çalışanlar için faturalandırma ve finansal yönetimi basitleştirmek üzere tasarlanmış, kullanıcı dostu bir muhasebe yazılımıdır. Özelleştirilebilir fatura şablonları, çevrimiçi ödeme tahsilatı ve borç ve alacakların kolay takibi gibi özellikler sunan ProfitBoo...

Moon Invoice

Moon Invoice

mooninvoice.com

Moon Invoice, serbest çalışanlar, küçük işletme sahipleri ve girişimciler için finansal yönetimi kolaylaştırmak üzere tasarlanmış, sağlam ve zengin özelliklere sahip bir faturalandırma ve faturalandırma yazılımıdır. Kapsamlı araçları ve kullanıcı dostu arayüzü ile Moon Invoice, çeşitli endüstriler v...

Tipalti

Tipalti

tipalti.com

Uçtan uca borç sürecinizi otomatikleştirmenin tek çözümü. Tüm borç hesaplarınızı, global iş ortağı ödemelerinizi ve satın alma süreçlerinizi Tipalti ile otomatikleştirin ve manuel iş yükünüzün %80'ini ortadan kaldırın. Tiplati, tedarikçileri, iş ortaklarını ve serbest çalışanları kolayca dahil etmen...

BigTime

BigTime

bigtime.net

BigTime, profesyonel hizmet firmalarının operasyonel maliyetleri azaltmasına, yetenekleri doğru projelere kolayca yönlendirmesine ve tamamlanan iş için ödeme alma süresini hızlandırmasına yardımcı olurken, aynı zamanda ihtiyacınız olan bilgiyi ihtiyaç duyduğunuz anda sunarak daha hızlı karar vermeni...

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