Alternatifler - Avataar
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Dopple.ai
dopple.ai
Yapay zeka tarafından desteklenen binlerce karakter, arkadaş ve akıl hocasıyla sohbet etmenin yeni bir yolunu deneyimleyin.
Sketchfab
sketchfab.com
Bir milyondan fazla yaratıcıdan oluşan topluluğumuzla web, mobil, AR ve VR'de 3D içerik yayınlamak, paylaşmak ve keşfetmek için dünyanın en büyük platformuyuz.
Algolia
algolia.com
Algolia, SaaS (hizmet olarak yazılım) modeli aracılığıyla bir web arama ürünü sunan ABD'li bir başlangıç şirketidir.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore, perakendecilerin müşterileriyle e-posta pazarlaması ve web sitesi kişiselleştirme yoluyla nasıl iletişim kurduğunu yeniden tasarlayan bir perakende pazarlama teknolojisidir. Bugün ücretsiz bir demo talep edin!
Coveo
coveo.com
Coveo, dijital deneyimleri daha akıllı hale getirmek için bulut tabanlı bir platform sunan ve bu platform üzerine inşa edilmiş özel yazılımlar sağlayan Quebec City merkezli bir kurumsal hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Coveo Relevance Cloud™, farklı içerik ve verileri birleştirmek ve ilgili,...
Moderlry
modelry.ai
Modelry, küresel e-ticaret liderlerine 3D modelleri kullanarak muhteşem ürün görselleri ve AR deneyimleri oluşturma gücü veren uçtan uca 3D ürün görselleştirme platformudur.
Syte
syte.ai
Onu fark et. Alışveriş yapın. Alışveriş yapanları sevecekleri ürünlerle buluşturan görsel bir arama deneyimiyle e-Ticaret performansını artırın.
Bloomreach
bloomreach.com
Ticaret için Geliştirilmiş Dijital Deneyim Platformu. Bloomreach çözümleri, birleştirilmiş müşteri ve ürün verilerinin gücünü yapay zekanın hızı ve ölçeği ve tahmine dayalı karar vermeyle birleştirir; böylece her kanalda ve her yolculukta dönüşüm sağlayan sihirli deneyimler sunabilirsiniz.
Searchspring
searchspring.net
Müşterilerinizin beklediği alışveriş deneyimini ve ürün sonuçlarını sunun. Kontrolü elinize alın ve alaka düzeyinin ötesine geçin. Platformunuzun yapmanıza izin vermediği şeyleri yapın.
Vue.ai
vue.ai
Vue.ai, dünya çapındaki büyük kuruluşların iş akışları ve işlevler genelinde çok çeşitli yapay zeka destekli uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan dünyanın ilk genel amaçlı yapay zeka platformlarından biridir. Vue.ai, kuruluş genelindeki görüntü, video ve metin verilerini bir araya getirerek, bun...
LEVAR
levar.io
LEVAR'ın 3D ve artırılmış gerçeklik alışveriş deneyimleriyle bugün daha fazla dönüşüm elde etmeye başlayın. E-Ticaret mağazanızda ve tüm pazarlama ve satış kanallarınızda (ürün sayfaları, e-posta, SMS, sosyal medya ve açılış sayfaları) 3D/AR ürün modelleri oluşturun ve dağıtın. LEVAR'ın tam ölçeğe u...
Cylindo
cylindo.com
Yüzlerce mobilya şirketi, mobilya satın alma yolculuğunun tamamında üstün ürün görselleri elde etmek için Cylindo ile ortaklık yapıyor. Yüksek kaliteli ürün görselleştirmenin ötesine geçen ve mobilya işletmelerine birden fazla temas noktasında yararlanabilecekleri çok yönlü varlıklar sağlayan bir pl...
Zakeke
zakeke.com
En esnek ve eksiksiz Görsel Ticaret platformu. Gerçek zamanlı 2D, 3D, AR ve Sanal Deneme özelleştirmesiyle mağazanızı olağanüstü bir Müşteri Deneyimine dönüştürün.
Findify
findify.io
Findify, veriler ve makine öğrenimi ile desteklenen bir Arama ve keşif kişiselleştirme platformudur. Büyümeyi hızlandıracak e-ticaret siteleri için tasarlandı.
Emersya
emersya.com
Emersya'nın İnteraktif 3D'si, müşterilerin şunları yapmasına olanak tanıyan hepsi bir arada bir ortamdır: - Ürünlerin içini ve dışını, tüm açılardan ve ayrıntılı olarak keşfetme - En yüksek kalitede etkileşimli ürün görsellerine göz atma - Zenginleştirilmiş içerik aracılığıyla bir ürünün hikayesi ha...
VNTANA
vntana.com
VNTANA, 3D varlık üretimini ve dağıtımını hızlı ve ölçeklenebilir hale getiren bir SaaS platformudur. 3D, B2B ve B2C satışlarında yüksek yatırım getirisi sağlıyor (2 kat dönüşüm artışı ve getirilerde %40 azalma), ancak 3D'yi uygulamak, 3D sanatçısının zaman alıcı ve pahalı çok sayıda manuel çalışmas...
Yulio
yulio.com
Yulio'daki misyonumuz, VR'yi iş için kolay, mobil ve uygun fiyatlı bir araç haline getirerek en iyi VR ve AR sunum yazılımını oluşturmaktır. İster ihale sürecinde öne çıkmayı amaçlayan bir mimar olun, ister yinelemeler arasındaki hataları yakalamaya çalışan bir iç tasarımcı olun, ister bir sonraki s...
edrone
edrone.me
Otonom bir e-Ticaret Bulutu olan edrone, e-Ticaret için tasarlanmış ilk eCRM'dir. edrone, algoritmalarına dayalı, kurulumu kolay (Plug'n'Play) gelişmiş Pazarlama Otomasyonu çözümleri sunar. edrone'un hedefi, müşteri davranışlarını anlamaya (Müşteri İstihbaratı) yardımcı olmak ve hepsi bir arada e-ti...
commonsku
commonsku.com
commonsku, promosyon ürünleri endüstrisi için özel olarak tasarlanmış bir yazılımdır. Tek bir gelişmiş merkezde toplanmış bir CRM, Sipariş Yönetimi ve e-Ticaret platformudur. Distribütörleri ve tedarikçileri sezgisel olarak birbirine bağlayan yazılımıyla Commonsku, ekibiniz için temiz bir nefes gibi...
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter, şirketlerin dijital özelliklerinde (web, mobil, e-posta, push vb.) gerçek zamanlı makine öğrenimine dayalı önerilerden yerel olarak faydalanmalarına yardımcı olur. Teknolojimiz, önde gelen Web varlıklarının (Youtube, Amazon vb.) "Sizin için önerilenler" veya "Hoşunuza gidebilecekler" gi...
Salesfire
salesfire.co.uk
Salesfire, perakendecilere çevrimiçi alışveriş yapanları satın alma hunisi boyunca yönlendiren ve onları ekosistem içinde tutan veri odaklı, akıllı müşteri yolculuğu optimizasyon çözümleri sunuyor. Müşteri içgörülerinden yararlanan Salesfire, işletmelerin sahadaki etkileşimi artırmasına, kullanıcı d...
MakerSights
makersights.com
MakerSights, perakende markalarına ürün stratejisinde tüketici odaklı bir yaklaşım benimseme konusunda güç veren ve insanların sevdiği daha fazla, sevmedikleri ürünlerden daha az ürün yaratmalarını sağlayan tek ürün çeşidi yönetimi çalışma alanıdır. MakerSights Çalışma Alanı, tasarım ve üründen satı...
Prefixbox
prefixbox.com
Prefixbox'ın Yapay Zeka Arama, Yapay Zeka Navigasyonu, Yapay Zeka Önerisi ve Analizler ve Deneyleme çözümleri, dönüşüm oranını ve geliri artırmak için alışveriş deneyimini iyileştirir. Prefixbox 𝗔𝗜 𝗦𝗲𝗮𝗿𝗰𝗵 anlamı anlamak için en son arama teknolojisini kullanır. Vektör, büyük dil modelleri (L...
Toolio
toolio.com
Toolio, kritik iş akışlarını otomatikleştiren, gerçek zamanlı bilgiler sağlayan ve uzaktan işbirliğine olanak tanıyan bulut tabanlı bir Satış Platformudur. Perakendecilerin zamandan tasarruf etmelerine ve envanter optimizasyonuna, karlılığın artmasına ve gelir artışına yol açan daha hızlı, veriye da...
Potions
get-potions.com
Potions, çerezlere ihtiyaç duymadan çevrimiçi alışveriş yolculuklarını kişiselleştirebilen tek pazar oyuncusudur. Benzersiz teknolojisi, üçüncü taraf çerezlerinin yaklaşan sonu ışığında geleceğe hazır bir çözüm olup, web sitelerinin artan dönüşüm oranları ve ortalama sipariş değeri yoluyla gelirleri...
PureClarity
pureclarity.com
PureClarity, akıllı e-ticaret kişiselleştirmenin önde gelen sağlayıcılarından biridir ve çevrimiçi geliri, ortalama sipariş değerini, çevrimiçi dönüşüm oranını artırmak ve ayrıca sadık bir müşteri veritabanı oluşturmak için ister B2C ister B2B olsun işletmelere mükemmel bir çözüm sunar. PureClarity,...
Adobe Commerce
business.adobe.com
Deneyim büyük fark yaratıyor. Adobe Commerce ile büyüyün. Adobe Commerce, kaç markanız olursa olsun, benzersiz şekilde kişiselleştirilmiş B2B ve B2C deneyimleri oluşturmanıza olanak tanıyan esnek ve ölçeklenebilir bir ticaret platformudur. Eskiden Magneto.
Productsup
productsup.com
Productsup, üreticilerin, markaların, hizmet sağlayıcıların ve pazar yerlerinin ticaret anarşisini ticari başarıya dönüştürmesine olanak tanıyan lider üründen tüketiciye (P2C) platformdur. Productsup P2C platformu, feed yönetimi, pazar deneyimi ve sosyal ticaret, ürün içeriği paylaşımı ve satıcı ve ...
Pixyle.ai
pixyle.ai
Pixyle AI, markaların, perakendecilerin ve pazaryerlerinin olağanüstü ürün keşif deneyimleri sunmasına olanak tanıyan e-ticaret ürün verileri üretir. Pixyle'ın zengin ve ayrıntılı özellikleri sayesinde şirketler site arama motorlarını ve öneri sistemlerini geliştirerek alışveriş yapanların tam olara...