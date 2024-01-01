autoRetouch, ürün görsellerinin çevrimiçi olarak toplu olarak düzenlenmesi için yapay zeka destekli bir platformdur. Kullanıcıların, arka plan kaldırma, hayalet manken, arka plan özelleştirme ve cilt rötuşlama gibi çeşitli düzenleme işlevlerini görüntülere hızlı ve doğru bir şekilde uygulamasını sağlar. autoRetouch'ın yapay zeka destekli araç paketi, kullanıcıların hiçbir görüntü düzenleme becerisine gerek kalmadan anında güzel görüntüler oluşturmasına olanak tanır. Platform ayrıca, kullanıcıların tüm görselleri saniyeler içinde ayarlamasına olanak tanıyan çeşitli pazar spesifikasyon şablonları da sunuyor. autoRetouch, e-ticaret satın alımlarını artırırken ve marka görünürlüğünü ölçeklendirirken zamandan ve paradan tasarruf etmek için tasarlanmıştır. Tam otomatik hayalet manken / boyun-eklem efekti oluşturma yazılımı, kullanıcıların moda ürünlerine hayat vermesini ve müşterilerin ne kadar harika göründüklerini görmelerine yardımcı olmasını sağlar. Platform masaüstünde mevcuttur ve ortalama 5 saniyelik işlem süresiyle görüntü başına 0,25 €'dan başlayan fiyatlarla fiyatlandırılır.

Web Sitesi: autoretouch.com

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