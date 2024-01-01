AutoRegex, kullanıcıların Doğal Dil İşleme (NLP) kullanarak İngilizce'den Normal İfadeye (RegEx) dönüştürme yapmasına olanak tanıyan güçlü bir araçtır. Bu web sitesi, kapsamlı sözdizimi bilgisine ihtiyaç duymadan RegEx kalıpları oluşturmayı kolaylaştırır. AutoRegex, Yapay Zekadan (AI) yararlanarak İngilizce ile RegEx arasında otomatik olarak çeviri yapabilir ve kullanıcıların herhangi bir manuel kodlamaya gerek kalmadan karmaşık RegEx kalıpları oluşturmasına olanak tanır. Web sitesi farklı ihtiyaçlara uyacak çeşitli planlar sunuyor ve kullanıcılar Google veya e-posta hesaplarını kullanarak oturum açabilirler. AutoRegex birçok web sitesinde yer aldı ve @GD3KR tarafından sevgiyle oluşturuldu.

Web Sitesi: autoregex.xyz

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