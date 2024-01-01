Automotive News

Automotive News

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Automotive News, 1925'ten bu yana otomotiv perakendecileri, tedarikçileri ve OEM'ler arasında olup biten her şeyin ana kaynağı olmuştur. Automotive News, küresel otomotiv endüstrisine ilişkin önde gelen haber kaynağıdır. Automotive News'in misyonu bayiler, üreticiler, tedarikçiler ve sektörle bağlantılı diğer kişiler için sektör haberlerinin, verilerinin ve anlayışlarının ana kaynağı olmaktır.

Web Sitesi: autonews.com

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