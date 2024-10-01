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Dünyanın önde gelen otomobil dergisi ve web sitesi Autocar, sektöre yön veren haberler, en kapsamlı otomobil incelemeleri ve uzman ekibimizin görüşlerini sunar. Autocar, 125 yılı aşkın bir süredir otomotiv gazeteciliğinin ön saflarında yer alıyor, dünyanın en güvenilir otomobil incelemelerini ve küresel gündeme yön veren haberleri sunuyor.

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