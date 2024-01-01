Alternatifler - Autify
Postman Web
postman.com
Postman, API geliştirmeyi kolaylaştırır. Platformumuz, API oluşturma sürecinin her adımını basitleştirecek araçlar sunar ve daha iyi API'leri daha hızlı oluşturabilmeniz için işbirliğini kolaylaştırır.
UserTesting
usertesting.com
UserTesting, kuruluşların oluşturma aşamasından yürütme aşamasına kadar müşterilerden bilgi almasına yardımcı olarak dijital ürün ve deneyimlerin oluşturulma ve sunulma şeklini temelden değiştiriyor. Birinci sınıf, isteğe bağlı kaynak bulma motorunun üzerine inşa edilen müşteriler, dünya çapındaki h...
BrowserStack
browserstack.com
TarayıcıStack, geliştiricilerin web sitelerini ve mobil uygulamalarını isteğe bağlı tarayıcılar, işletim sistemleri ve gerçek mobil cihazlarda, kullanıcıların sanal makineler, cihazlar veya emülatörlerden oluşan dahili bir laboratuvar kurmasına veya bakımını yapmasına gerek kalmadan test etmelerine ...
Hotjar
hotjar.com
Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Goo...
Qase
qase.io
Qase, modern ve basit bir arayüze ve güçlü özelliklere sahip, QA ve Geliştirme ekipleri için oluşturulmuş modern bir test yönetimi aracıdır. Bu nedenle dünyanın her yerinden binlerce kuruluş Qase'e geçiyor. Hepsi bir arada test yönetimi çözümüdür. Test senaryosu yönetimi, hata yönetimi, test planlar...
Userfeel
userfeel.com
Daha iyi bir kullanıcı test aracıyla ziyaretçilerinizin sorunlarını ve şüphelerini keşfedin. Hiçbir gizli yükseltme ücreti olmadan, tüm özelliklere sınırsız erişim elde etmek için hiçbir abonelik veya aylık ücret gerektirmeyen tek kullanıcı test aracı. Yüksek kaliteli test uzmanlarından oluşan panel...
Browserling
browserling.com
Tarayıcı, en popüler tarayıcıların tümünde web sitelerini hızlı bir şekilde tarayıcılar arası test etmek için web tabanlı bir çözümdür.
Ghost Inspector
ghostinspector.com
Ghost Inspector, buluttaki gerçek tarayıcıları kullanarak web sitelerinizi izlemenize ve test etmenize olanak tanıyan otomatik bir tarayıcı test hizmetidir. Testlerinizi kolayca oluşturmak, kaydetmek, yönetmek ve çalıştırmak için uyumlu bir çözüm sunuyoruz. Ayrıntılı test sonuçlarını inceleyin ve ar...
Sauce Labs
saucelabs.com
Code'a dayalı bir dünyada Sauce Labs, kodun herkes için, her yerde ve her zaman çalışmasını sağlamak için çabalıyor. Bu dijital güvendir. Sauce Labs, şirketlere müşterilerine güvenilir bir dijital marka deneyimi sunma konusunda güven veren sürekli test ve hata raporlama çözümlerinin lider sağlayıcıs...
Virtuoso
virtuoso.qa
İşlevsel kullanıcı arayüzü ve uçtan uca test aracı. Robotik Süreç Otomasyonu, AI/ML ve Doğal Dil Programlamayı birleştirerek rakipsiz bir yazma deneyimi sunarken test bakımını da neredeyse sıfıra indirir.
TestProject
testproject.io
TestProject, test topluluğundaki 150.000'den fazla kullanıcının güvendiği, Web, Android, iOS ve API testleri için dünyanın ilk %100 ücretsiz test otomasyon platformudur. TestProject, bakım ve kurulum sorunlarını ortadan kaldırarak ve Selenium & Appium'u AI kendi kendini iyileştirme teknolojisiyle gü...
UiPath
uipath.com
UiPath, Romanya'da Daniel Dines ve Marius Tîrcă tarafından kurulan ve merkezi New York'ta bulunan, robotik süreç otomasyonuna (RPA) yönelik küresel bir yazılım şirketidir. Şirketin yazılımı, müşteri ilişkileri yönetimi veya kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı gibi diğer iş yazılımları kullanılar...
LambdaTest
app.lambdatest.com
LambdaTest, geliştiricilerin ve test uzmanlarının kodu daha hızlı göndermesine yardımcı olan lider bir dijital deneyim test bulutudur. 130 ülkeye yayılan 10.000'den fazla kurumsal müşteri ve 2.000.000'den fazla kullanıcıyla geliştiriciler ve test uzmanları, kalite güvence süreçlerini hızlandırmak ve...
GetWhy
getwhy.io
Get Why yeni nesil bir içgörü şirketidir. Gen. AI tarafından desteklenen Get Why'ın uçtan uca içgörü platformu, sınıfının en iyisi kalitede tüketici içgörülerini benzeri görülmemiş bir hızda ve geleneksel içgörü şirketlerinin maliyetinin çok altında bir maliyetle sunuyor. Get Why, pazarlama fikriniz...
UserZoom
userzoom.com
UserZoom (Artık UserTesting'in bir parçası), Tasarım, Araştırma, Ürün ve Pazarlama ekiplerine müşterilerinin talep ettiği dijital deneyimleri yaratma gücü veriyor. İster hızlı tasarım yinelemelerini bilgilendirmeniz, ister küresel ekipler genelinde UX araştırmalarını demokratikleştirmeniz gerekiyors...
Rainforest QA
rainforestqa.com
Rainforest QA, yapay zeka tarafından desteklenen kodsuz bir test otomasyon platformudur. İsteğe bağlı olarak, bir QA mühendisini işe alma maliyetinin dörtte birinden daha az bir maliyetle, test oluşturma ve bakımını ekibinizin sorumluluğundan tamamen çıkarmak için bir test otomasyon hizmeti içerir. ...
Loadster
loadster.app
Loadster, yüksek performanslı web siteleri ve uygulamalar için bulut hibrit yük testi çözümüdür. Darboğazları bulmak, kararlılığı artırmak ve kullanıcı deneyimini optimize etmek için sitelerinizi yük testi yapın.
Global App Testing
globalapptesting.com
Global Uygulama Testi, QA, ürün, kullanıcı deneyimi, mühendislik, yerelleştirme ve dijital ekiplerinin 189'dan fazla ülkede, yüzlerce cihaz kombinasyonunda gerçek cihazları gerçek ortamlarda kullanarak test eden 90.000'den fazla profesyonelce incelenmiş profesyonelle ürünlerini ve deneyimlerini test...
Userlytics
userlytics.com
Userlytics, neredeyse 2 milyon panelistten oluşan küresel bir katılımcı grubuyla tam özellikli, son teknoloji ürünü bir kullanıcı deneyimi araştırma platformudur. Userlytics, 2009'dan bu yana kuruluşların ve ajansların web sitelerinin, uygulamalarının ve prototiplerinin kullanıcı ve müşteri deneyimi...
Testsigma
testsigma.com
Testsigma, düşük kodlu bir yaklaşım sunan ve testlerin sade İngilizce olarak oluşturulmasına olanak tanıyan yapay zeka odaklı bir test otomasyon aracıdır. Bu test otomasyon platformu istikrarlı ve güvenilir olarak tanımlanıyor ve testteki düzensizliği önemli ölçüde azalttığı iddia ediliyor. Platfor...
Waldo
waldo.com
Waldo, mobil geliştiriciler için ürün inovasyon sürecini hızlandırıyor. Mobil uygulamalar her yerde hatalı özelliklerle ve kötü kullanıcı deneyimi yaratan uygulama çökmeleriyle boğuşuyor. Waldo'nun tescilli teknolojisi, mühendislik ekiplerinin geliştirme yaşam döngüsünün başlarında hataları yakalayı...
CodiumAI
codium.ai
Codium, geliştiricilerin testleri daha hızlı yazmasına yardımcı olan bir araçtır. Kaynak kodunu analiz etmek ve dağıtımdan önce hataları tespit edebilecek anlamlı testler oluşturmak için yapay zekayı kullanır. Siz yazarken testler önerebilir ve süreci otomatikleştirmek için bir İndirme Uzantısı (ya...
QA Wolf
qawolf.com
QA Wolf, kullanıcı akışlarınızın %80'i için yalnızca 4 ayda otomatik uçtan uca testler oluşturur, bunları günün 24 saati korur ve altyapımızda sınırsız paralel test çalıştırmaları sağlar. Sıfır pullanmayı garanti ettiğimizi söylemiş miydik? Biz de bunu yapıyoruz. Aşağıdakileri içeren 90 günlük bir p...
Witbe
witbe.net
Deneyim Kalitesi (QoE) sektöründe yenilikçiliğe öncülük eden Witbe, herhangi bir interaktif hizmetin (telefon, video, Web) kullanıcılarına herhangi bir cihazda (PC, akıllı telefon, STB) sunulan QoE'yi izlemek için ödüllü bir yaklaşım sunar ve herhangi bir ağ üzerinden (sabit, mobil, OTT). 2000 yılın...
Reflect
reflect.run
Reflect, web uygulamanız için otomatikleştirilmiş uçtan uca testler oluşturmak için en hızlı iş akışını sağlar. Reflect'te bir test oluşturmak için bulutumuzda araçlı bir tarayıcı oturumu başlatıyoruz ve bunu web uygulamamız içinde sizinle paylaşıyoruz. Bu yaklaşım, test ortamını tamamen kontrol etm...
JunoOne
juno.one
Juno.one ile çalışın! İş verimliliğini daha önce hiç olmadığı şekilde keşfedin. Juno.one, dünya çapındaki yazılım geliştirme şirketleri, yazılım dağıtım şirketleri ve yazılım entegratörleri için 1. sınıf ADLM çözümüdür. 30 günlük ücretsiz deneme sürümü içerisinde her türlü projeyi oluşturabilir, tes...
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur, işletmelerin e-posta ve SMS mesajlarını yakalamak, test etmek, tasarlamak ve analiz etmek için kullandığı iletişim test platformudur. İşletmenizin gönderdiği her mesajın tam olarak planladığınız gibi görünmesini, hissettirilmesini ve çalışmasını sağlamak. Hesap bildirimleri ve uyarılarınd...
Keysight
keysight.com
Keysight, yenilikçilere dünyayı değiştiren teknolojileri keşfetme, tasarlama ve hayata geçirme gücü verir. Sektörün önde gelen küresel inovasyon ortağı olan Keysight'ın yazılım merkezli çözümleri, mühendislere tasarım ve geliştirme ortamında hizmet vererek yarının atılımlarını hızlı ve daha az riskl...
Userback
userback.io
Kullanıcıları anlamak ve daha iyi ürünler geliştirmek isteyen küçük ekipler için önde gelen kullanıcı araştırma platformu Userback ile tanışın. Userback ile meta verilerle zenginleştirilmiş görsel geri bildirimler toplayabilir ve NPS, CES ve CSAT ölçümleri gibi uygulama içi anketlerle kullanıcıların...
Meticulous
meticulous.ai
Titiz yapay zeka, kayıtlı kullanıcı oturumlarından uçtan uca bir dizi test oluşturur ve sürdürür. Titiz, yeni özellikler veya son durumlar kullanıma sunuldukça sürekli olarak yeni testler ekler ve güncelliğini yitirdikçe eski testleri kaldırır; geliştiricilerin herhangi bir müdahalesine gerek kalmad...