Alternatifler - Autify

Qase

qase.io

Qase, modern ve basit bir arayüze ve güçlü özelliklere sahip, QA ve Geliştirme ekipleri için oluşturulmuş modern bir test yönetimi aracıdır. Bu nedenle dünyanın her yerinden binlerce kuruluş Qase'e geçiyor. Hepsi bir arada test yönetimi çözümüdür. Test senaryosu yönetimi, hata yönetimi, test planlar...