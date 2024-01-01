Ausuma ERP, küçük işletme operasyonlarını kolaylaştırmak ve optimize etmek için tasarlanmış kapsamlı bulut tabanlı çözümler sunar. Sınırlı kaynaklar ve küçük bir ekiple platformumuz, işinizi verimli bir şekilde yürütmek için ihtiyacınız olan her şeyi sağlar. Temel özelliklerimiz arasında güvenli veri depolama, veritabanı odaklı bir uygulama ve çevrimiçi olarak depolandığı için ERP verilerinize her yerden erişme olanağı sağlayan bulut tabanlı ERP yer alır. Ayrıca tedarik zinciri yönetimi, gerçek zamanlı veri raporlama, bordro yönetimi ve borç/alacak hesapları işlevleri de sunuyoruz. Özelleştirilebilir kontrol panellerimiz özel ihtiyaçlarınızı karşılar ve mobil uygulamamız kolaylık ve erişilebilirlik sağlar. Ek olarak, API'leri aracılığıyla üçüncü taraf yazılım sağlayıcılarla sorunsuz bir şekilde entegre oluyoruz. Küçük işletmenizi verimli ve etkili çözümlerle güçlendirmek için Ausuma ERP'ye güvenin.

Web Sitesi: ausuma.com

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