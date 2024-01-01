Australian Jewish News

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Avustralya Yahudi Haberleri, Avustralya'daki Yahudilerle ilgili tüm haberler için kaynağınızdır. Avustralya Yahudi Haberleri, 1895 yılında Avustralasya İbrani Standardı olarak mütevazi başlangıcından bu yana, Avustralya Yahudilerinin hikayesinin önemli bir parçası haline geldi.

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