Alternatifler - Aurinko.io
Tray.io
tray.io
Tray.io, her gün kullandığınız araçları birbirine bağlamak için en gelişmiş entegrasyon platformudur. Görsel iş akışı düzenleyicimizi kullanarak süreçleri kolayca kolaylaştırın. Tıklama veya kodla oluşturun.
Snyk
snyk.io
Snyk, yazılım odaklı işletmelerin hızlı gelişmesine ve güvende kalmasına yardımcı olur. Npm, Maven, NuGet, RubyGems, PyPI ve daha fazlasına yönelik güvenlik açıklarını sürekli olarak bulun ve düzeltin.
NexHealth
nexhealth.com
SonrakiSağlık | 1 Numaralı Hasta Deneyimi Platformu - Çevrimiçi planlama, iletişim, dijital formlar ve çok daha fazlası için NexHealth'i kullanarak daha fazla hastaya ulaşın.
entri
entri.com
Entri, özel alan adlarına yönelik API'dir. Uygulamanızın özel alan adlarına bağlanmasını, güvenliğini sağlamasını, satmasını ve güçlendirmesini kolaylaştırıyoruz.
Duffel
duffel.com
Herhangi bir seyahat işletmesinin, dünyanın önde gelen havayollarından oluşan bir ağdan uçuşları aylar değil, dakikalar içinde aramasına, rezervasyonu yapmasına ve satmasına olanak tanıyan güçlü bir API sunuyoruz.
Merge
merge.dev
Merge'in Birleşik API'si, geliştiricilerin yalnızca bir kez entegrasyon yapmasına ve müşterilerine 150'den fazla HRIS, ATS, Muhasebe, Biletleme ve CRM entegrasyonuna erişmesine olanak tanır.
Phyllo
getphyllo.com
Phyllo, yaratıcı verilerine doğrudan kaynak platformlardan erişmenizi sağlayan bir veri ağ geçididir. Phyllo, her yaratıcı platforma bağlanan temel altyapıyı oluşturur, bu platformların yaratıcıların verilerini yönetmek için kullandığı sistemlere canlı veri beslemesi sağlar ve işletmelerin yaratıcıl...
SOOS
soos.io
Uygulama Güvenliği Duruş Yönetim Platformu Kuruluşunuzun uygulama güvenliği duruşu bir kontrol listesinden daha fazlası olmalıdır. SOOS'un ASPM'si, uygulama altyapınızı Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) ve canlı dağıtımlardaki güvenlik açıklarından korumaya yönelik dinamik ve kapsamlı bir yak...
Yapily
yapily.com
Yapily'nin açık bankacılık API'si aracılığıyla 19 ülkedeki binlerce bankaya dakikalar içinde bağlanın. Verilere erişin, ödemeleri işleyin ve çok daha fazlasını yapın. Ne inşa edeceksin? Ürün inovasyonunuzu açık bankacılıkla güçlendirin. Hem tüketici hem de ticari hesaplar için Birleşik Krallık ve A...
Railz
railz.ai
Railz, finansın geleceği için en büyük finansal veri ağını inşa ediyor. Geleceği düşünen finansal kurumlar ve şirketler ile KOBİ müşterilerinin finansal verileri arasında köprü kurmayı hedefliyoruz. Hizmet Olarak Muhasebe Verileri™ çözümümüz, finansal kurumlara ve fintech'lere karmaşık veriler arası...
Pyas
pyas.io
Pyas, startuplar ve solo geliştiriciler için takvim entegrasyonları API çözümüdür. Takvim entegrasyon özelliğinizi aylar yerine dakikalar içinde oluşturun. Google Takvim ve Microsoft Outlook ile kolayca entegre olun. Video konferans için Zoom ve Google Meet'i tek bir API kullanarak entegre edin.
Pinwheel
pinwheelapi.com
Pinwheel, bordro sistemlerine API erişiminin kilidini açarak daha adil bir finansal sistem oluşturmak için çalışıyor. Fırıldak, tüketicilerin maaş bordrosu hesaplarını herhangi bir uygulamaya bağlamasına olanak tanıyan bir platform sağlar. Bu sistemleri bankalara, kredi verenlere ve diğer hizmet sağ...
Truv
truv.com
Gelir ve istihdam doğrulaması, doğrudan para yatırma geçişi ve daha fazlasını sağlayan bordro hesaplarına yönelik en güvenli ve en güvenilir API bağlantıları.
StackOne
stackone.com
StackOne, güçlü Birleşik API teklifi sayesinde SaaS sağlayıcılarının inanılmaz entegrasyonlar oluşturma biçimini değiştiriyor. StackOne ile işletmeler birden fazla araç ve veri kaynağına kolayca bağlanarak farklı platformlar ve uygulamalarda kusursuz bir deneyim ve ölçeklenebilir bir çözüm oluşturab...
API2Cart
api2cart.com
API2Cart, hizmetinizi birden fazla alışveriş sepetiyle entegre etmenize yardımcı olur. Tüm farklı alışveriş platformlarında aynı şekilde çalışan 1 API'dir, dolayısıyla müşterilerinizin mağazaları farklı platformlardaysa, her biri için ayrı ayrı API entegrasyonları oluşturmanıza gerek kalmaz, bunu ya...
Truto
truto.one
Truto.one, şirketlerin müşterilerine HRIS, ATS, CRM, Yardım Masası, Biletleme, Ödeme Ağ Geçitleri, Abonelik Platformları, Muhasebe, E-ticaret ve E-posta genelinde birleşik API'ler ile entegrasyonlar sunmalarını sağlar.
Cobalt
gocobalt.io
Cobalt, SaaS uygulamalarını bağlamak için kusursuz bir deneyim sağlayan yerleşik bir entegrasyon platformudur. SaaS şirketleri, Cobalt ile müşterilerine beyaz etiketli ve yerel bir şekilde entegrasyonlar sunabiliyor. Hızla büyüyen, 250'den fazla önceden oluşturulmuş entegrasyondan oluşan kataloğuyla...
Unified.to
unified.to
"Tümünü entegre etmek için tek API" — SaaS entegrasyonları için Birleşik API geliştirici platformuyuz. Bir müşteri entegrasyon talebinin oluşturulması bir yazılım ekibinin aylarca sürebilir. Unified.to ile müşterilerinizin ihtiyaç duyduğu tüm entegrasyonları yalnızca birkaç saat içinde başlatabilirs...
Codat
codat.io
Codat, bankaların ticari müşterileriyle daha derin bağlantılar kurmasına yardımcı oluyor. Tedarikçileri ticari kart programlarına dahil etmek ve ticari kredilere aracılık etmek gibi belirli kullanım durumları için müşterilerin finansal yazılımlarındaki verilere erişmeyi, senkronize etmeyi ve yorumla...
Apideck
apideck.com
Apideck, geliştiricilerin Muhasebe, CRM, HRIS, ATS, Dosya Depolama, Proje Yönetimi ve e-Ticaret'i kapsayan bir dizi Birleşik API aracılığıyla geniş ölçekte entegrasyonlar oluşturmasına olanak tanır. Zamandan ve bakım maliyetlerinden tasarruf ederek mühendislerin ana ürüne odaklanabilmesini sağlar. I...
The Code Registry
thecoderegistry.com
Code Registry, işletmeler için yazılım varlıklarını korumak ve optimize etmek üzere tasarlanmış, dünyanın ilk yapay zeka destekli kod zekası ve öngörü platformudur. Kod depolarının bağımsız, güvenli bir şekilde çoğaltılmasını sağlayarak ve derinlemesine analiz ve raporlama sunarak The Code Registry,...
Scribe Security
scribesecurity.com
Scribe, yazılım üreticileri ve tüketicileri arasında bir güven merkezi görevi gören, yazılım eserlerinin güvenliği ve güven değeri konusunda sürekli güvence sağlayan bir SaaS çözümüdür. Scribe merkezi SBOM yönetim sistemi, ürünlerin SBOM'larının ve bunlarla ilgili tüm güvenlik unsurlarının kontrollü...
Endor Labs
endorlabs.com
Endor Labs Yazılım Tedarik Zinciri Güvenliği Platformu, yazılım tedarik zinciri güvenliğindeki üç önemli sıkıntı noktasını ve sonuçlarını ele alır: Açık Kaynak Kodu Güvenliği: Endor Labs, SDLC genelinde güvenli ve yüksek kaliteli bağımlılıkları seçip sürdürerek mühendislerin uygulama performansını a...
Apiiro
apiiro.com
Apiiro, risk görünürlüğünü, önceliklendirmeyi ve iyileştirmeyi derin kod analizi ve çalışma zamanı bağlamıyla birleştiren uygulama güvenliği duruş yönetimi (ASPM) alanında liderdir. Eksiksiz uygulama ve risk görünürlüğü elde edin: Apiiro, ASPM'ye yönelik derin, kod tabanlı bir yaklaşım benimser. Bul...
Xygeni
xygeni.io
Yazılım Geliştirme ve Teslimatınızı Güvence Altına Alın! Xygeni Security, gürültüyü ve aşırı uyarıları en aza indirirken güvenlik risklerini etkili bir şekilde önceliklendirmek ve yönetmek için derin bağlamsal öngörüler kullanan Uygulama Güvenliği Duruş Yönetimi (ASPM) konusunda uzmanlaşmıştır. Yeni...
OX Security
ox.security
Güvenlik, sonradan akla gelen bir düşünce değil, yazılım geliştirme sürecinin ayrılmaz bir parçası olmalıdır. İki eski Check Point yöneticisi Neatsun Ziv ve Lion Arzi tarafından kurulan OX, farklı uygulama güvenlik araçlarını (ASPM+AST ve SSC) tek bir konsolda birleştiren ilk ve tek Aktif Uygulama G...
Cycode
cycode.com
Cycode, SDLC'nin tüm aşamalarında görünürlük, güvenlik ve bütünlük sağlayan tek uçtan uca yazılım tedarik zinciri (SSC) güvenlik çözümüdür. Cycode, tutarlı yönetişim ve güvenlik politikaları aracılığıyla tam görünürlük ve güçlendirilmiş güvenlik duruşu sağlamak için tüm yazılım dağıtım hattı araçlar...
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security, gelişmiş kod tarama ve bulut güvenlik açığı değerlendirmeleri sağlayan, geliştirici merkezli bir yazılım güvenliği platformudur. Platformumuz gerçek tehditlere öncelik verir, yanlış pozitifleri azaltır ve Ortak Güvenlik Açıklarını ve Etkilenmeleri (CVE'ler) kolayca anlaşılır hale ge...
Nylas
nylas.com
Dünya çapında yüz binlerce geliştirici, hızı artırmak ve en son teknolojiye sahip API'ler aracılığıyla özelleştirilebilir e-posta ve planlama yeteneklerini sorunsuz bir şekilde oluşturmak için Nylas'ı kullanıyor. Nylas, geliştiricilere tek bir entegrasyon aracılığıyla e-posta, takvim ve iletişim sağ...
Alloy Automation
runalloy.com
Alloy, kullanıcı tarafından özelleştirilebilirlikten anket altyapısına kadar entegrasyon geliştirmenin tüm yönlerini basitleştirmek ve hızlandırmak için mühendislik ve ürün ekipleri tarafından kullanılan yerleşik bir entegrasyon platformudur.