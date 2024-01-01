Alternatifler - Audiorista

SoundPiece

soundpiece.co

AI ile güzel müzikler yaratın. İstediğiniz ruh halini, stili ve uzunluğu belirtin ve saniyeler içinde yeni bir şarkı oluşturun. Ayrıca şarkıları ayarlayabilir veya istediğiniz kadar varyasyon oluşturabilirsiniz. Orkestra, elektronik veya hatta basit bir ritim arıyorsanız, ses parçası ihtiyaçlarınıza...