Alternatifler - AuctusIQ
TalentLMS
talentlms.com
LMS başarı için geliştirildi. Mükemmel ekiplerin büyümesine yardımcı olmak için tasarlanan eğitim platformuyla daha akıllı bir organizasyon oluşturun.
Trainual
trainual.com
Ekibinizi Eğitmenin ve Büyütmenin En Kolay Yolu. İşinizdeki her süreç, politika ve SOP için tek bir taktik kitabı, böylece daha hızlı bir şekilde işe başlayabilir ve eğitim alabilirsiniz.
Showpad
showpad.com
Showpad satış etkinleştirme platformu, sektör lideri eğitim ve koçluk yazılımını yenilikçi içerik çözümleriyle birleştirerek satışların artmasını sağlar.
WorkRamp
workramp.com
Dahili çalışanları ve müşterileri eğitmek ve eğitmek için oluşturulmuş modern bir ÖYS/ÖYS. Büyüyen işletmeler için oluşturulmuş etkinleştirme ve eğitim platformu.
Allego
allego.com
Sanal öğrenme ve etkinleştirme çözümlerinde pazar lideri. Günümüzün dağınık ekipleri için oluşturulmuş mobil platformla kuruluşunuzu dönüştürün.
Coassemble
coassemble.com
Coassemble, kuruluşların kaliteli çevrimiçi eğitim oluşturması ve sunması için güçlü ve sezgisel bir platformdur. Türünün ilk örneği olan Coassemble, kullanıcı dostu Öğrenme Yönetim Sistemini olağanüstü hızlı yazma yetenekleriyle birleştirir. Coassemble ile kuruluşlar tek bir entegre platformdan çev...
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon'un LMS'si (Öğrenim Yönetimi Yazılımı), önemli olan şeyleri (performansı, elde tutmayı ve büyümeyi) etkileyen ilgi çekici öğrenme deneyimleri sunmanıza olanak tanır. LearnUpon ile ekiplerinize, önemli olan şeyleri (performans, elde tutma ve büyüme) etkileyen ilgi çekici öğrenme deneyimleri...
Coach Simple
coachsimple.net
Koçluğunuz benzersizdir ve diğerlerinden öne çıkar. Coach Simple, satış ve ticari müşterilerinize özelleştirilmiş içerik ve benzersiz koçluk programları sunmanıza yardımcı olur. Koçluğunuzu basitleştirecek güçlü bir satış koçluğu platformu.
Brainshark
brainshark.com
Brainshark, satış etkinleştirme platformu ve ürün paketi sağlayan Waltham, Massachusetts merkezli özel bir teknoloji şirketidir.
Spekit
spekit.com
Spekit, bugün işyerinde nasıl öğrendiğimize göre oluşturulmuş, tam zamanında bir öğrenme platformudur. Verimliliği kesintiye uğratmadan ekiplerin yeni süreçler, teknolojiler ve metodolojiler arasında gezinmesi gereken zamanda ve yerde eğitim ve rehberlik sağlar. Spekit, herhangi bir web tabanlı uygu...
SalesHood
saleshood.com
SalesHood'un amaca yönelik tasarlanmış satış etkinleştirme çözümü, hazırlık, etkinlik ve uygulama açısından satış üretkenliğindeki atılımları hızlandırarak en iyi performansı gösterenleri geniş ölçekte kopyalar. Gelir ekiplerinizin etkileşimli eğitim ve katılımla senkronize olmasını sağlayın. Kazand...
Gradual
gradual.io
Satış elemanlarınızı eğitmeyi çok seviyorlar. Uzun, sıkıcı, genel eğitimi kişiselleştirilmiş mikro öğrenmeyle değiştirin. Satış kitaplığımızdan yararlanın veya kendi materyallerinizi kaydedin. Eğitim özeti yapmak, önceki dersleri güçlendirmek ve daha fazlasını yapmak için görevler oluşturun.
Trivie
trivie.com
Trivie is a Learning as a Service platform to measure, manage, and enhance knowledge. We do it by merging brain science, social learning, and robust analytics to help employees remember what they need to know to do their jobs more effectively while giving companies powerful analytics to measure and ...
Salestable
salestable.ai
Salestable is a purpose-built sales readiness platform for Midmarket and SMBs. We help drive revenue by reducing sales reps ramp time and increasing visibility into sales activity. Our solution allows you to provide onboarding, training and assessments to get the sales team ready to sell faster. We ...
Qooper
qooper.io
Qooper Mentoring & Learning software helps companies run mentoring and learning programs at scale with mentorship program design templates, matching, tracking, training, guidance, reporting solutions with robust integrations. Serving top rated clients like Google, US Air Force, Merck, American Airli...
CLASSUM
classum.com
Through a cloud-based platform where course members can connect via posts, lives sessions, chats, and unique interactions, CLASSUM offers seamless communication to enhance all learning environments, online or in-person. --- CLASSUM was founded in 2018 by Chaerin Lee and Youjin Choi, two female stude...
Thriving Springs
thrivingsprings.ai
Thriving Springs is a Gen AI-powered employee learning and engagement platform that helps businesses onboard, upskill, and retain employees through interactive learning modules, EQ-based soft skill courses, and engagement surveys. The platform can reduce training costs per employee and improve cours...
FLOWSPARKS
flowsparks.com
The FLOWSPARKS Group has many years of experience in the development of digital learning modules. From this vision, a full-fledged FLOWSPARKS Suite has come into being. You can easily develop interactive e-Learning by combining the Learning Formats, Smart Templates and Smart Programs in the FLOWSPAR...
Quantified AI
quantified.ai
Power Sales Performance with AI Sales Coaching, Realistic Sales Simulations, and Data-Driven Insights on how your Reps are perceived by your customers.
RedSeed
redseed.com
RedSeed LMS dünyanın en iyi harmanlanmış e-Öğrenim çözümüdür. RedSeed LMS'nin tamamı, hakkında rapor verebileceğiniz kaliteli koçluk etkileşimlerini kolaylaştıran, 'koçluk-geri bildirim döngüsü' dediğimiz şeyle davranış değişikliğini yönlendirmek için tasarlandı. Büyüyen bir kurs kütüphanesiyle birl...
Kickscale
kickscale.com
Yapay Zeka Satış Koçu - Geliri en üst düzeye çıkarmak için her satış toplantısını analiz eder Yapay zeka destekli satış etkinleştirme platformumuz, özel eğitim önerileri sağlamak için toplantıları kaydeder, yazıya döker ve analiz eder.
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn, eğitimleri kolayca atamanıza ve çalışanların ilerlemesini takip etmenize olanak tanıyan güçlü bir öğrenme yönetimi çözümüdür. Sezgisel kurs oluşturucusu, içerik oluşturmayı basitleştirir ve önceden oluşturulmuş kurslardan oluşan bir kitaplık, iş gücünüzün ihtiyaç duyduğu eğitimi ve bec...
Sales Impact Academy
salesimpact.io
Sales Impact Academy is the leading Skills Development Platform for high-growth revenue teams. We provide continuous practice, reinforcement, and expertly-led coaching to help reps reach peak productivity. The business launched in October 2019 and already has over 200 customers including Outreach, G...
Wonderway
wonderway.io
Wonderway, büyüyen şirketlerin satış performansını artırmak için kullandığı temsilci başına geliri artırdığı kanıtlanmış, veriye dayalı bir satış eğitim platformudur. Wonderway, dönüşüm oranlarını %40'a kadar artırmak amacıyla doğru eğitimi, doğru kişiye, doğru zamanda sunmak için makine öğrenimini ...
Gnowbe
gnowbe.com
Dakikalar içinde etkileşimli, grup tabanlı, mikro öğrenme deneyimleri oluşturun! Gnowbe'nin ödüllü yazma aracı, yaratıcılara paylaşılan öğrenme deneyimlerini tasarlama, kolaylaştırma ve analiz etme yetkisi verir; eğitim ve katılım için idealdir. Temel özellikler şunları içerir: - Mikro öğrenme - Sos...
Bigtincan
bigtincan.com
Bigtincan Content Hub, ekiplerin en iyi sonuçlar için birlikte daha akıllı ve daha hızlı çalışmasını sağlamak amacıyla satış, pazarlama ve hizmet süreçlerini yeniden tanımlıyor. Bigtincan Content Hub, satın alma sürecinin her aşamasını destekleyen gelişmiş, yapay zeka destekli özellikler ve otomasyo...
GTM Buddy
gtmbuddy.ai
GTM Buddy'nin satış etkinleştirme platformu, temsilcilerin müşteri ilişkileri kurmasına ve alakalı, güvenilir ve ilgi çekici içerikle gelirlerini artırmasına yardımcı olur.
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr, satış ekiplerinizi ürün bilgisiyle güncel tutan, müşteri etkileşimleri sırasında tek tip mesajlaşmayı garanti eden ve aynı zamanda satışları artıran kapsamlı bir platformdur. SmartWinnr, Salesforce.com ile tamamen entegredir Şunları kullanırız: Satışları artırmak için Oyunlaştırılmış KPI...
SecondNature
secondnature.ai
Geliri etkileyen yenilikçi yapay zeka satış eğitimi yazılımı. Geleneksel Satış Eğitimi Çözümünüz Değil. Bize 3 dakika verin ve bir sonraki asansör konuşmanızda başarılı olmanıza ve ücretsiz oturum analizinizi almanıza yardımcı olacak ücretsiz AI eğitim simülasyonumuzu deneyin.
Flockjay
flockjay.com
Flockjay, satış ekiplerinin büyümesi ve gelişmesi için bir bilgi paylaşım platformudur. Amacımız, tüm ekibin ellerinden gelenin en iyisini yapabilmesi için satış liderlerinin üst düzey temsilcilerin en iyi uygulamalarını yakalayıp paylaşmalarına yardımcı olmaktır.
Mindmatrix
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Mindmatrix, PRM yazılımını, satış etkinleştirme yazılımını, pazarlama otomasyon yazılımını ve kanal etkinleştirmeyi tek bir platformda sunar.