Attestiv, dijital varlıkları korumayı ve fotoğraflar, videolar ve belgeler gibi sahte veya manipüle edilmiş medyayı ortaya çıkarmayı amaçlayan bir yapay zeka içerik algılama ve dijital medya adli tıp aracıdır. Araç, yüklenen medyanın kimliğini doğrulamak için patentli yapay zeka teknolojisini kullanarak paylaşılan bilgilerin güvenli olmasını sağlar. Mobil cihazlar, API'ler veya Attestiv web portalı aracılığıyla gerçek zamanlı olarak fotoğraflar, videolar ve belgeler üzerinde değişiklik yapılmadan parmak izi alınır ve doğrulanır. Attestiv'in temel işlevi, işletmeleri ve kuruluşları, değiştirilmiş veya üretilmiş dijital medyanın kötüye kullanılmasından kaynaklanan potansiyel zararlardan koruma yeteneğinde yatmaktadır. Platform, aralarında sigorta, finansal hizmetler, haber ve medyanın da bulunduğu çeşitli sektörlerin gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlandı. Attestiv, uygulamasını kişisel mülkiyet ve ticari fiyat tekliflerinde, taleplerde, yenilemelerde, denetimlerde ve sahtekarlığın ve manipüle edilmiş medyadan kaynaklanan kayıpların önlenmesinde buldu. Ayrıca platform, kimlik doğrulama ve izlenebilirlik ile haber ve medya içeriğinin bütünlüğünü güçlendiriyor. Ayrıca teknolojisi, Nesnelerin İnterneti, Emlak, Nakliye, Otomotiv ve İnşaat gibi sektörlere yönelik kritik verileri doğrular. Attestiv, özünde, dijital doğruluğu teşvik etmeye, böylece riski en aza indirmeye ve kullanıcıların ve kuruluşların itibarını korumaya kendini adamış yapay zeka tabanlı bir çözümdür.

Web Sitesi: attestiv.com

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