Atlas

Atlas

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: atlas.kitchen

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Atlas çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Atlas'la tanışın. Keyifli ve kolay restoran teknolojisi. Herhangi bir restoranı çevrimiçi ve çevrimdışı başlatmanın, çalıştırmanın ve büyütmenin en kolay yolu. Atlas, restoranların çevrimiçi vitrinleri, POS'u, 3. taraf lojistiğini güçlendirmesine, yemek platformlarıyla senkronizasyon yapmasına, diğer araçlarla bağlantı kurmasına, yapay zekadan yararlanmasına ve çok daha fazlasına yardımcı oluyor.

Web Sitesi: atlas.kitchen

Yasal Uyarı: WebCatalog, Atlas ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

FeedUs

FeedUs

feedus.io

Formitable

Formitable

formitable.com

BentoBox

BentoBox

getbento.com

Owner.com

Owner.com

owner.com

apaleo

apaleo

apaleo.com

Menubly

Menubly

menubly.com

Atlas

Atlas

atlassian.com

TasteAtlas

TasteAtlas

tasteatlas.com

Deliverect

Deliverect

deliverect.com

Upmenu

Upmenu

upmenu.com

OpenTable

OpenTable

opentable.com

Polo

Polo

polotab.com

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası