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Atlas'la tanışın. Keyifli ve kolay restoran teknolojisi. Herhangi bir restoranı çevrimiçi ve çevrimdışı başlatmanın, çalıştırmanın ve büyütmenin en kolay yolu. Atlas, restoranların çevrimiçi vitrinleri, POS'u, 3. taraf lojistiğini güçlendirmesine, yemek platformlarıyla senkronizasyon yapmasına, diğer araçlarla bağlantı kurmasına, yapay zekadan yararlanmasına ve çok daha fazlasına yardımcı oluyor.

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