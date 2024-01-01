Atisfyre, milyonlarca etkileyicinin güçlü işbirlikleri için küresel markalarla bağlantı kurmasını sağlayan, yapay zeka destekli kapsamlı bir etkileyici platformudur. Ve daha da iyisi, Atisfyre etkileyiciler için tamamen ÜCRETSİZDİR. Atisfyre, influencer pazarlama sektöründe devrim yaratma ve olumlu bir etki yaratma tutkumuzdan doğdu. Her büyüklükteki etkileyicinin birlikte çalışacak doğru markaları bulmasının ne kadar zor olduğunu gördük ve onlara orta kişiyi atlayıp kendi yöneticileri olmalarını sağlayacak araçları verebilecek bir platform geliştirebileceğimizi biliyorduk.

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