Alternatifler - AssessFirst

Shiken

shiken.ai

Shiken.ai, daha hızlı, daha verimli öğrenmeyi teşvik etmek için yapay zekayı kullanan bir mikro öğrenme platformudur. Platform, canlı sınavlar, kurslar ve bilgi kartları dahil olmak üzere çeşitli ilgi çekici eğitim içeriği sunar. Aynı zamanda farkındalık, not alma ve zorluklar oluşturma araçları da...