Alternatifler - AssessFirst
Indeed
indeed.com
Indeed, Kasım 2004'te kullanıma sunulan iş listeleri için dünya çapında Amerikan istihdamla ilgili bir arama motorudur. Japan's Recruit Co. Ltd.'nin bir yan kuruluşudur ve ortak merkezi Austin, Texas ve Stamford, Connecticut'ta olup dünya çapında ek ofislere sahiptir. Tek konu arama motoru olarak ay...
Blinkist
blinkist.com
Blinkist, meşgul profesyonelleri güçlü fikirlerle güçlendirir, böylece bakış açılarını genişletebilirler, daha yaratıcı olabilirler, daha iyi kararlar alabilirler ve sonuçta hayatın her alanında büyüyüp gelişebilirler. 27 kategorideki 5.500'den fazla kurgu dışı kitap ve podcast'ten önemli fikirleri,...
Moodle
moodle.org
Moodle, diğer platformlarla sorunsuz bir şekilde bütünleşen ve seçtiğiniz herhangi bir öğretim veya eğitim yöntemine göre özelleştirilebilen, açık kaynaklı, zengin özelliklere sahip, güvenli ve ölçeklenebilir bir öğrenme yönetim sistemidir. Yeni ve sezgisel arayüzlerle Moodle, K-12, yüksek öğrenim, ...
Quizizz
quizizz.com
Her yerde, her şeyi öğrenmek için Quizizz uygulamasını kullanın. Kendi başınıza çalışabilir veya grup sınavlarına, ödevlere ve sunumlara şahsen ve uzaktan katılabilirsiniz. Quizizz dünya çapında okullarda, evlerde ve ofislerde ayda 20 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor.
Kahoot! Create
kahoot.com
Kendi kahoot'larınızı yaratın ve yeni bir şeyler öğrenin! Kahoot! öğrenciler, öğretmenler, ofis süper kahramanları, bilgi meraklıları ve yaşam boyu öğrenenler için öğrenmenin büyüsünü getiriyor. Kahoot! her yıl okulda, işte ve evde 1 milyardan fazla oyuncuya katılım ve eğlence sunan oyun tabanlı bi...
WorkJam
workjam.com
WorkJam, önde gelen Digital Frontline Workplace platformudur. Mevcut WFM çözümünüzle çalışmak üzere tasarlanmış Görev Yönetimi, İletişim, Öğrenme, Self Servis ve özel bir açık vardiyalı pazar teknolojisi içerir. Shell, Ulta, Couche-Tard, TJX, AEO, Woolworths ve daha fazlasını içeren ikonik markaları...
HiBob
hibob.com
bob HRIS, dinamik şirketlerin çalışanlarının en iyi yönlerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olan bir insan yönetimi platformudur. İK yazılımımız benzersiz, sezgisel ve akıllıdır
HireVue
hirevue.com
HireVue, video görüşme yazılımı, değerlendirmeler, metin özellikli işe alma araçları ve sohbete dayalı yapay zeka sohbet robotları içeren uçtan uca İşe Alma Deneyimi Platformunuzdur. HireVue ile daha hızlı, daha adil ve daha dostane bir işe alım süreci oluşturun. Kurumsal düzeydeki yazılımımız, işe ...
iMocha
imocha.io
iMocha, Yetenek Kazanımı (FTE ve Koşullu) ve dahili Yetenek Geliştirme ve Yetenek Yönetimi için yeni nesil, patentli ve yapay zeka destekli Beceri Değerlendirme ve Beceri İstihbarat Platformu aracılığıyla kuruluşların "Önce Beceriler" stratejisini uygulamasına yönelik bütünsel bir platform ve çözüm ...
TestGorilla
testgorilla.com
İşe alıyor musun? Yetenek değerlendirmeleri ile en iyi adayları tespit edebileceğinizi biliyor muydunuz? TestGorilla, iş başvurusunda bulunanların becerilerini değerlendirmek ve daha iyi işe alım kararlarını daha hızlı vermek için size en iyi araçları sunar. Beceri testleri kitaplığımız, en iyi aday...
Evalgator
evalgator.com
Evalgator, işe alım sürecini basitleştirmek için tasarlanmış web tabanlı bir dijital değerlendirme ve değerlendirme platformudur. Platformun kodlama, açıklayıcı, çoktan seçmeli, boşluk doldurma gibi çoklu soru formatlarını desteklemesi nedeniyle teknik ve teknik olmayan pozisyonlar için adayları değ...
getAbstract
getabstract.com
Daha iyi bil. Daha iyisini yapın. 15 dakikada ne öğrenebilirsiniz? GetAbstract, özetlenmiş uzman bilgisine kolay erişim sağlayarak dünya çapındaki kuruluşların ve bireylerin bilgiyi verimli bir şekilde kullanmalarına yardımcı olur.
Interviewer.AI
interviewer.ai
ATS Lite platformumuz, yapay zeka destekli tek yönlü video röportajlarıyla ön gösterim sürecinin %80'ini otomatikleştirir. Adayları daha verimli bir şekilde tarayın INTERVIEW50 promosyon koduyla bu ay %50 indirim kazanın. En iyi adaylarınızı belirleyelim, böylece harika işe alımları daha verimli bir...
Glider AI
glider.ai
En yenilikçi İK teknolojisi dalında 2021 SIA kazananı olan Glider AI Skill Intelligence Platform, İşletmeler, Personel Firmaları ve MSP'ler için işe alım kalitesindeki yetenekleri ölçeklendirmek için sanal değerlendirmeler, kodlama/video röportajları, ekran robotları ve daha fazlasını içeren işe alm...
HiPeople
hipeople.io
En iyi yeteneklerin işe alınması, kapsamlı bir eleme süreci gerektiren kritik bir görevdir. Modern asistan ekipleri, tarama süresini %95 oranında azaltmak için HiPeople'ın kapsamlı tarama araç setini kullanıyor. Son teknoloji ürünü tarama araç setimiz, yapay zeka tabanlı değerlendirmelerin ve otomat...
Goosechase
goosechase.com
Goosechase ile deneyim her şeydir! Başlangıçta çöpçü avlarından ilham alan Goosechase, liderlerin, kuruluşların ve okulların topluluklarıyla etkileşime geçmesine, onları harekete geçirmesine ve eğitmesine olanak tanıyan etkileşimli bir deneyimler platformudur (IXP). Çevrimiçi olarak oluşturulan anca...
TestDome
testdome.com
TestDome, yöneticilerin en iyi adayı daha hızlı işe almalarına yardımcı olan iş becerisi testleri sunar. Programlama, muhasebe, müşteri hizmetleri, proje yönetimi ve daha fazlasını içeren çok çeşitli sektörlere yönelik testler sunuyoruz. - 1000'den fazla Sorumuz gerçek dünyadaki problem çözmeyi test...
BrainStorm
brainstorminc.com
Ekibinizi, yazılımın benimsenmesi için özel olarak tasarlanmış tek öğrenme platformuyla donatın. Katılımı hızlandırın, desteği azaltın, katılımı derinleştirin ve kullanımı artırın. İster yeni müşteriler kazandıran bir Çözüm Sağlayıcı olun, ister son kullanıcı eğitimini yönetmek için daha ölçeklenebi...
Gnowbe
gnowbe.com
Dakikalar içinde etkileşimli, grup tabanlı, mikro öğrenme deneyimleri oluşturun! Gnowbe'nin ödüllü yazma aracı, yaratıcılara paylaşılan öğrenme deneyimlerini tasarlama, kolaylaştırma ve analiz etme yetkisi verir; eğitim ve katılım için idealdir. Temel özellikler şunları içerir: - Mikro öğrenme - Sos...
ExpandShare
expandshare.com
ExpandShare, işletmelerin ve kuruluşların tüm istihdam yaşam döngülerini işe alımdan sürekli eğitime kadar yükseltmelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bulut tabanlı bir öğrenme yönetim sistemidir.
The Predictive Index
predictiveindex.com
Predictive Index, her iş sorununun bir insan sorunu olduğuna inanmaktadır. Kişi verileri, ilk görüşmeden büyük terfiye kadar bir çalışanın yolculuğunun her adımına rehberlik etmeli ve aynı zamanda iş stratejinize de rehberlik etmelidir. Biz buna "yetenek optimizasyonu" diyoruz ve modüler platformumu...
Spekit
spekit.com
Spekit, bugün işyerinde nasıl öğrendiğimize göre oluşturulmuş, tam zamanında bir öğrenme platformudur. Verimliliği kesintiye uğratmadan ekiplerin yeni süreçler, teknolojiler ve metodolojiler arasında gezinmesi gereken zamanda ve yerde eğitim ve rehberlik sağlar. Spekit, herhangi bir web tabanlı uygu...
Crystal
crystalknows.com
İş dünyasındaki profesyoneller için toplantı başarısı etkili hazırlıklara bağlıdır. Misyonumuz, müşterilerimizin her önemli toplantı öncesinde kendilerini iyi hazırlanmış ve güvende hissetmelerini sağlamaktır. Crystal, dünya çapında 1.000'den fazla kuruluş ve Fortune 500 şirketinin hem günlük hem de...
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon'un LMS'si (Öğrenim Yönetimi Yazılımı), önemli olan şeyleri (performansı, elde tutmayı ve büyümeyi) etkileyen ilgi çekici öğrenme deneyimleri sunmanıza olanak tanır. LearnUpon ile ekiplerinize, önemli olan şeyleri (performans, elde tutma ve büyüme) etkileyen ilgi çekici öğrenme deneyimleri...
5Mins AI
5mins.ai
5Mins, 80'den fazla ülkede binlerce ekip tarafından sevilen, oyunlaştırılmış, TikTok tarzı bir e-Öğrenim platformudur. Her kullanıcının rolüne, işlevine ve hedeflerine göre kişiselleştirilmiş, yapay zeka destekli mikro öğrenmeyle çalışanların talep edilen donanım, yazılım ve yaşam becerilerini dakik...
Vizzy
vizzy.com
Daha önce görülmemiş bir yetenek nesli görmek için CV'yi yeniden tasarlamak Erken Kariyer işe alım ortamı, işletmelerin Z Kuşağı yetenek havuzunu çekmek ve anlamak için yenilikçi yöntemler aramasıyla hızla gelişiyor. Geleneksel özgeçmişler genellikle bir adayın gerçek özünü yakalamakta başarısız olu...
Spokn
getspokn.com
Konuşulan Hikayeler, çalışan videoları oluşturmanın en kolay yoludur. Dakikalar içinde Kişiler ve İletişim programlarınızın seviyesini yükselten videolar oluşturabilir, kendi iç seslerinize dokunarak paradan tasarruf edebilir ve daha fazla insani bağlantı kurabilirsiniz. Dahili iletişim, DEI, işe al...
GoSpotCheck
gospotcheck.com
FORM'dan GoSpotCheck, dinamik görev yönetimi, sektör lideri görüntü tanıma, fotoğraf raporlama, saha ekibi iletişimi ve gelişmiş raporlamayı kullanımı kolay tek bir platformda birleştiren tek mobil çözümle saha ekiplerinin pazar uygulamalarını yönlendirme gücünü açığa çıkarıyor. . Liderlerin daha iy...
7taps
7taps.com
7taps, 3 yıl önce kurumsal öğrenme ve geliştirme ortamında etkili mikro öğrenme uygulaması konseptine öncülük etti ve biz bu alana hakim olmaya devam ediyoruz. Öğrencilerle nerede olurlarsa olsunlar bağlantı kurmanıza olanak tanıyan, ışık hızında, yüksek kaliteli mikro öğrenme oluşturmayı benzersiz ...
Shiken
shiken.ai
Shiken.ai, daha hızlı, daha verimli öğrenmeyi teşvik etmek için yapay zekayı kullanan bir mikro öğrenme platformudur. Platform, canlı sınavlar, kurslar ve bilgi kartları dahil olmak üzere çeşitli ilgi çekici eğitim içeriği sunar. Aynı zamanda farkındalık, not alma ve zorluklar oluşturma araçları da...