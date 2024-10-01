Alternatifler - Aspire
PayPal
paypal.com
PayPal Holdings, Inc., çevrimiçi para transferlerini destekleyen ve çek ve havale gibi geleneksel kağıt yöntemlerine elektronik bir alternatif olarak hizmet veren, dünya çapında bir çevrimiçi ödeme sistemi işleten bir Amerikan şirketidir. Şirket, çevrimiçi satıcılar, açık artırma siteleri ve diğer b...
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud şu anda finans, İK, planlama ve harcama yönetimine yönelik çözümler içermektedir. Kurumsal Yönetim Bulutu, ERP'nin kısıtlamalarının üstesinden gelir ve şirketleri Üstün Performans Gösteren Kuruluşlara dönüştürür. Daha fazla bilgi edin.
Stripe
stripe.com
Stripe, merkezi San Francisco, Kaliforniya, ABD'de bulunan bir Amerikan finansal hizmetler ve hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket öncelikle e-ticaret web siteleri ve mobil uygulamalar için ödeme işleme yazılımı ve uygulama programlama arayüzleri (API'ler) sunmaktadır.
Wave
waveapps.com
Wave, küçük işletmelere finansal hizmetler ve yazılım sağlayan bir şirkettir. Wave'in genel merkezi Kanada'nın Toronto kentindeki Leslieville semtinde bulunmaktadır. Şirketin ilk ürünü, 1-9 çalışanı olan işletmeler için tasarlanmış ücretsiz bir çevrimiçi muhasebe yazılımıydı ve ardından faturalandı...
Xero
xero.com
Xero, Avustralya Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören, Yeni Zelanda merkezli bir kamu teknoloji şirketidir. Xero, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bulut tabanlı bir muhasebe yazılımı platformudur. Şirketin Yeni Zelanda'da üç ofisi (Wellington, Auckland ve Napier), Avustralya'da altı ofi...
Paylocity
paylocity.com
Hepsi bir arada yazılım platformumuz İK profesyonellerine bordro, sosyal haklar, yetenek ve iş gücü yönetimi konularındaki günlük görevleri kolayca yönetmeleri için bir yol sunar. Ancak bizi farklı kılan şey, teknolojimizin müşterilerimizin başarısını gerçekten önemseyen bir kültür tarafından destek...
Paycom
paycom.com
Paycom Software, Inc. (NYSE:PAYC), 25 yıldır, verilere doğrudan erişim yoluyla şeffaflığı güçlendirmek amacıyla kullanımı kolay İK ve bordro teknolojisi aracılığıyla işletmeleri ve çalışanlarının yaşamlarını basitleştiriyor. Sektörde bir ilk olan Beti® çözümü sayesinde çalışanlar artık kendi maaş bo...
Zoho Invoice
zoho.com
Küçük işletmeler için çevrimiçi faturalandırma yazılımı. Zoho Invoice, profesyonel faturalar oluşturmanıza, otomatik olarak ödeme hatırlatıcıları göndermenize ve çevrimiçi olarak daha hızlı ödeme almanıza yardımcı olan çevrimiçi faturalandırma yazılımıdır.
Rippling
rippling.com
Rippling, işletmelere küresel olarak İK, BT ve Finans'ı yönetebilecekleri tek bir yer sağlar. Bordro, giderler, sosyal haklar ve bilgisayarlar gibi normalde bir şirkete dağılmış olan tüm işgücü sistemlerini bir araya getirir. İlk defa, çalışan yaşam döngüsünün her bölümünü tek bir sistemde yönetebil...
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks, size zaman kazandıran, yöneticinizi otomatikleştiren, kitaplarınızı düzenli tutan ve işletmenizin profesyonel görünmesini sağlayan çevrimiçi bir muhasebe ve faturalandırma platformudur. FreshBooks, mali kayıt tutmanın kolay ve hızlı olması gerektiğine ancak yine de muhasebecinizi tatmin ...
Mercury
mercury.com
Mercury yeni başlayanlar için bankacılık yapıyor *. Ücretsiz FDIC sigortalı çek ve tasarruf hesapları gibi bankacılık temelleriyle başlayın, ardından kredi kartları, girişim borcu, hazine yönetimi hesapları ve daha fazlasıyla ölçeklendirin; üstelik hepsini güvenle yapın. Akıllı kısayollar ve ekstra ...
Bookipi
bookipi.com
Bookipi, serbest çalışanlar ve küçük işletmeler için tercih edilen fatura oluşturucu ve iş aracıdır. Nerede olursanız olun, web ve mobil uygulama üzerinden müşterilerinize fatura oluşturun ve gönderin.
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook, bağımsız işletmelere olağanüstü müşteri deneyimleri sunma ve güvenle çalışma konusunda güç veren merkezi müşteri akışı yönetimi platformudur. Temel Özellikler: - Faturalar - Teklifler - Çevrimiçi ödemeler - Planlama - İletişim formu ve potansiyel müşteri yönetimi - Markalı broşürler - Def...
Paychex
paychex.com
Paychex Flex® basitlik göz önünde bulundurularak tasarlanmış hepsi bir arada bir İK çözümüdür. İşletmenizle birlikte büyüyen ve değişen teknolojiyle Paychex, işletmeniz nereye giderse gitsin hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak yenilikçi iş çözümleri ve özel desteğin doğru kombinasyonuna sahipti...
Zoho Expense
zoho.com
Zoho Expense, işletmelerin kurumsal seyahati kolaylaştırmasına, gider raporlamasını otomatikleştirmesine ve harcamalar üzerinde tam kontrol sahibi olmasına yardımcı olan lider bir seyahat ve gider yönetimi çözümüdür. Yazılımı öncelikle aşırı harcamaları kaynağında kesmek, manuel müdahaleyi en aza ...
Teamleader
teamleader.eu
Takım lideri, bir işletmeyi yürütmenin günlük zorluklarını ortadan kaldırır. İş yönetimi yazılımımız, işlerinizi tek bir yerden satmanıza, faturalandırmanıza ve organize etmenize olanak tanır. Tüm bu bilgileri merkezileştirerek, farklı gelen kutularına, Excel sayfalarına ve araçlara yayılan bilgi ka...
Deskera
deskera.com
Deskera, KOBİ'lerin daha az araçla daha hızlı ölçeklenmelerine olanak tanıyan, ödüllü bir entegre platformdur. Marketlerden üretim tesislerine kadar yüz binlerce küçük ve orta ölçekli işletme, muhasebe, envanter, bordro, satış ve pazarlama otomasyonunu yönetmek için Deskera'yı kullanıyor.
Bullhorn
bullhorn.com
Bullhorn, personel sektörüne yönelik yazılımlarda dünya lideridir. 10.000'den fazla şirket, personel alım süreçlerini baştan sona desteklemek için Bullhorn'un bulut tabanlı platformuna güveniyor. Genel merkezi Boston'da bulunan ve dünya çapında ofisleri bulunan Bullhorn, kurucu liderliğindedir ve dü...
SuiteDash
suitedash.com
Client Portal Yazılımından çok daha fazlası olan SuiteDash, çoğu küçük ve orta ölçekli işletmenin yazılım ihtiyaçlarını tamamen karşılayacak, tamamen entegre bulut tabanlı bir platformdur. Ne yazık ki, birçok işletme sahibi yazılım konusunda inanılmaz derecede hayal kırıklığına uğradı çünkü birden f...
Qonto
qonto.com
Yenilikçi bir ürün, son derece hızlı yanıt veren 7/7 müşteri hizmetleri ve net fiyatlandırma ile Qonto, kendi kategorisinde Avrupa lideri haline geldi. Tüm günlük bankacılık ihtiyaçlarınız için güçlü bir İşletme Hesabı ile başlayın. - Yerel IBAN'lar (🇫🇷Fransız IBAN'ı / 🇩🇪Alman IBAN'ı/ 🇮🇹İtalya...
Bill.com
bill.com
Bill.com, küçük ve orta ölçekli işletmeler için arka ofis finansal işlemlerini otomatikleştiren bulut tabanlı bir yazılım sağlayıcısıdır. Bill.com platformu, işletmeleri tedarikçileri ve müşterileri ile buluşturarak nakit giriş ve çıkışlarını yönetmelerine yardımcı olur. En iyi rakipler arasında Tip...
Ramp
ramp.com
Ramp, modern finans ekipleri için mükemmel bir platformdur. Kurumsal kartlardan gider yönetimi yazılımına, fatura ödemelerinden satıcı yönetimine kadar Ramp, finans operasyonlarını otomatikleştirmek ve daha sağlıklı işletmeler oluşturmak için tasarlanmış hepsi bir arada çözümdür. Shopify, Zola, Open...
Moneybird
moneybird.com
Muhasebe eğlenceli olabilir! 200.000'den fazla girişimci, mali durumlarını yönetmek için yazılımımızı kullanıyor.
Finom
finom.co
Finom, finansal operasyonlarda devrim yaratan ve kolaylaştıran tamamen çevrimiçi bir İşletme Hesabı sağlar. Küresel ödeme araçlarını, akıllı faturalamayı, otomatik defter tutmayı ve ekip gider yönetimi işlevlerini entegre eder. Finom'un abonelik planları, serbest çalışanlardan yeni kurulan şirketler...
Pleo
pleo.io
Şirketteki herkesin harcamalarını kolaylaştıran, Avrupa'nın önde gelen harcama çözümü Pleo ile tanışın. Çalışanlarınıza ihtiyaç duydukları şeyleri satın almaları için akıllı bir şirket kartı verin ve kayıp makbuzların peşinde koşmayı unutun. Otomatik gider yönetimi, faturalar ve geri ödemeler sayesi...
Pabbly
pabbly.com
Pabbly Subscriptions, ödeme tahsilatını kolaylaştırmak için önde gelen ödeme ağ geçidi entegrasyonuna sahip, abonelik faturalandırma ve yönetim sürecinde uzmanlaşmış, bulut tabanlı bir yazılımdır. Faturalarınızda vergiyi yönetmek, vergi hesaplamalarında ters masrafları uygulamak, tek oturum açma ile...
Copilot
copilot.com
Copilot'un ürün paketi, işletmelere müşteri iletişimi, ödemeler, dosya paylaşımı, sözleşmeler, formlar, yardım masaları ve daha fazlası için hepsi bir arada bir çözüm sunar. Ayrıca Copilot, işletmelerin müşterilerine markalı bir müşteri portalı ile birleşik bir deneyim sunmalarına olanak tanır. Bugü...
Invoice Simple
invoicesimple.com
Fatura Basit, küçük işletmelerin hareket halindeyken fatura kesmelerine ve işlerini telefonlarından yürütmelerine olanak tanıyarak zamandan tasarruf sağlar. Fatura Basit, önde gelen fatura uygulamasıdır ve hızla büyümeye devam etmektedir. Yıllar boyunca, yüksek puan alan iOS ve Android uygulamaları...
Navan
navan.com
Navan, seyahati kolaylaştıran, böylece oraya gitmeye değil, orada olmaya odaklanabilmenizi sağlayan hepsi bir arada çözümdür. Uçuşunuzu değiştirmeye çalışarak veya masrafları manuel olarak girmek için fatura yığınlarını biriktirerek telefonda saatlerce harcamanıza elveda deyin. Navan, EA'lardan fina...
Paymo
paymoapp.com
Paymo, 20 kişiye kadar küçük ekipler için bir iş yönetimi yazılımıdır. Dijital, yaratıcı ve pazarlama ajansları, danışmanlık şirketleri, yazılım ve mühendislik firmaları ve mimarlık firmaları için idealdir. Nerede olursanız olun, müşteri projelerini ve iş görevlerini yönetmenize, çalışma süresini ta...