Askly

Askly

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Web Sitesi: askly.me

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Askly çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Dil engeli olmayan, en kullanıcı dostu, hepsi bir arada müşteri destek platformu. %24 daha fazla site ziyaretçisini sadık müşterilere dönüştürmek için kusursuz gerçek zamanlı çeviri. Müşterileri sitenizde 2 kat daha uzun süre tutun. SEO'yu geliştirin. Güçlü müşteri ilişkileri ve ölçeklenebilir destek oluşturun.
Kategoriler:
Productivity
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Web Sitesi: askly.me

Yasal Uyarı: WebCatalog, Askly ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Podium

Podium

podium.com

Rocket.Chat

Rocket.Chat

rocket.chat

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

Zoho SalesIQ

Zoho SalesIQ

zoho.com

JustCall

JustCall

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Chatwoot

Chatwoot

chatwoot.com

Freshchat

Freshchat

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SAAS First

SAAS First

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Localazy

Localazy

localazy.com

Wisepops

Wisepops

wisepops.com

Retainly

Retainly

retainly.app

Tapz

Tapz

tapz.in

Gameball

Gameball

gameball.co

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