Asharq Al-Awsat

Asharq Al-Awsat

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Şarku'l-Avsat Gazetesi, Arap ve uluslararası düzeyde her türden en son haberlerle ilgilenen uluslararası bir Arap gazetesidir.

Web Sitesi: aawsat.com

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