Artwork Flow, marka varlıklarınızın yönetimini ve iş akışını dönüştürmeyi amaçlayan yapay zeka destekli bir yaratıcı yönetim yazılımıdır. Ürün, kullanıcıların yapay zekayı kullanarak varlıkları hızlı bir şekilde organize etmesine ve almasına olanak tanıyan dijital varlık yönetimi özelliğine sahiptir. Aynı zamanda marka uyumluluğu otomasyonu, iş akışı otomasyonu, çevrimiçi prova ve yaratıcı otomasyon da sunar. Marka varlık yönetimi, markanızın itibarını ve kimliğini etkili bir şekilde yönetme ihtiyaçlarınızı anlamak için akıllı platform kullanımıyla sağlanır. Yazılım ayrıca kusursuz bir deneyim için diğer araç ve uygulamalarla geniş bir entegrasyon yelpazesi sunar. Farklı roller ve sektörler, Artwork Flow'un zengin özelliklere sahip platformu aracılığıyla uygulanabilir çözümler bulur. Kullanıcıları arasında Yaratıcı Operasyon Uzmanları, Pazarlama Başkanları, CMO'lar, Marka Yöneticileri ve Tasarımcılar yer almaktadır. Sektöre özel çözümleri, diğerlerinin yanı sıra şarap imalathanelerini, doğrudan tüketiciye hizmet sağlayıcılarını ve yiyecek ve içecek sektörünü hedef alıyor. Artwork Flow'un kullanım durumları, yaratıcı operasyonların kolaylaştırılmasını, etiket tasarım yazılımının yönetilmesini, reklam özelleştirmesinin otomatikleştirilmesini ve marka yönergelerinin yönetilmesini içerir. Platform, yazım denetimi için yazı tipi bulucu, çevrimiçi ölçüm ölçeği ve çevrimiçi yazım denetleyici gibi çeşitli araçlar sunar. Kullanıcı deneyimine yardımcı olmak için bloglar, kılavuzlar, web seminerleri ve müşteri hikayeleri gibi kaynaklar sağlanmaktadır. Son olarak Artwork Flow, yaratıcı sürece yardımcı olacak sanat eseri prova aracı gibi ücretsiz araçlar da sağlar.

Web Sitesi: artworkflowhq.com

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