ArtsATL

ArtsATL

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Web Sitesi: artsatl.org

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ARTS ATL, müzik, film ve TV, kitaplar, tiyatro, dans ve görsel sanatlar da dahil olmak üzere Atlanta'nın sanat sahnesine kapsamlı bir şekilde yer verirken, bağımsız gazetecilik ve programlarla Atlanta'daki sanatları destekliyor. ArtsATL, Atlanta metropolünde sanata kapsamlı bir şekilde yer veren ve şehrin sanat topluluğunun önemli bir parçası haline gelen, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur.

Web Sitesi: artsatl.org

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