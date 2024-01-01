1902 yılında kurulan ARTnews, dünyanın en eski ve en çok tirajı olan sanat dergisi olup, küresel sanat sahnesine ilişkin hayati bir haber kaynağı olarak hizmet vermektedir. Dergi, antik sanattan çağdaş trendlere kadar geniş bir yelpazedeki konuları kapsıyor ve okuyucu kitlesi koleksiyoncular, bayiler, tarihçiler, sanatçılar ve müze profesyonelleri de dahil olmak üzere 124 ülkeyi kapsıyor. Yazı işleri ekibi, Genel Yayın Yönetmeni Sarah Douglas ve Yayıncı Erica Lubow Necarsulmer tarafından yönetiliyor. ARTnews, derinlemesine özellikleri, son dakika haberleri ve En İyi 200 Koleksiyoncunun prestijli yıllık listesiyle tanınır.

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