Artforum

Artforum

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Web Sitesi: artforum.com

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1962 yılında kurulan Artforum, çağdaş sanat dünyasında, sanat eleştirisini ve söylemini şekillendirmedeki etkili rolüyle tanınan ufuk açıcı bir yayındır. John P. Irwin, Jr. tarafından kurulan Artforum, 1967'de hızla Kaliforniya'dan New York'a taşındı ve burada sanat camiasının temel taşı olmaya devam ediyor. Dergi, titiz eleştirel makaleleriyle ünlüdür ve çeşitli sanat dönemlerini tanımlayan sanatçıların ön plana çıkarılmasında önemli bir rol oynamıştır. Mevcut editör ekibinde Yayıncı Danielle McConnell ve Yardımcı Yayıncı Kate Koza yer alırken, Tina Rivers Ryan yakın zamanda Mart 2024'te Genel Yayın Yönetmeni rolünü üstlendi. Artforum, yıllık milyonlarca sayfa görüntülemesi ve güçlü bir takipçi kitlesiyle önemli bir dijital varlığını sürdürüyor. sosyal medya platformları.

Web Sitesi: artforum.com

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