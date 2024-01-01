ArtBot, kullanıcıların Stable Diffusion kullanarak yapay zeka tarafından oluşturulan görüntüler ve fotoğraflar oluşturmasına olanak tanıyan web tabanlı bir araçtır. Araç, yaratımları işlemek için AI Horde olarak bilinen dağıtılmış bir bilgi işlem kümesini kullanıyor. ArtBot ile kullanıcılar, kullanımı ücretsiz olduğu için oturum açmaya veya ilgili herhangi bir maliyete gerek kalmadan görüntüler oluşturabilir. Kullanıcılar, sağlanan çeşitli seçenekler arasında gezinerek görüntü oluşturma sürecini kontrol edebilir. İstemleri tanımlayabilir, görüntü modellerini seçebilir ve görüntünün yönünü ve boyutunu ayarlayabilirler. Ek olarak kullanıcılar, yapay zeka algoritmasının adım sayısını ve rehberlik düzeyini belirleyebilir. Tohum ve CLIP atlama gibi isteğe bağlı girişler de belirtilebilir. ArtBot, oluşturulan görüntüleri geliştirmek için işleme sonrası seçenekler sunar. Kullanıcılar yüz özelliklerini geliştirmek, görüntünün arka planını çıkarmak veya RealESRGAN_x4plus ve RealESRGAN_x4plus_anime_6BNMKD_Siax4x_AnimeSharp kullanarak yükseltme teknikleri uygulamak için GFPAN ve CodeFormers'ı kullanabilir. @davely tarafından özen ve tutkuyla tasarlanan web uygulamasına kolayca erişilebilir ve kullanıcı dostudur. Kullanıcılar ArtBot hakkında daha fazla bilginin yanı sıra sık sorulan sorular ve değişiklik günlüğünü ilgili web sitesi sayfalarında bulabilirler. Buna ek olarak, projenin GitHub deposu daha fazla ayrıntı ve kaynak sağlar. Genel olarak ArtBot, Stable Diffusion kullanarak AI tarafından oluşturulan görüntüler oluşturmak, çeşitli özelleştirme seçenekleri sunmak ve AI Horde aracılığıyla dağıtılmış hesaplamanın gücünden yararlanmak isteyenler için uygun bir platform sağlar.

Web Sitesi: tinybots.net

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