ARN News Centre

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ARN Haber Merkezi, ARN'nin radyo istasyonlarında her saat başı yayınlanan en kaliteli raporları ve haber bültenlerini üretir. ARN'den Dubai, BAE ve ötesi için en son ve son dakika haber başlıkları. Güçleri, BAE'deki daha geniş topluluğu küçük bir şekilde yansıtan, son derece deneyimli gazetecilerden oluşan çok kültürlü bir haber ekibinde yatmaktadır.

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