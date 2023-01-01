Alternatifler - Arena

mediarithmics

mediarithmics.io

mediarithmics, tüm CDP ve DMP kullanımlarını kapsayan açık ve entegre bir veri pazarlama altyapısı sunar. Platform ayrıca, ortaklar arasında verilerin geçirimsizliğini ve mevcut ve gelecekteki düzenlemelere (GDPR, Pipeda, CCPA…) uyumluluğu garanti eden Veri Ortaklıkları oluşturmak için de kullanılab...