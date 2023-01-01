Alternatifler - Arena
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo, çevrimiçi işletmeler için oluşturulmuş, güçlü e-posta ve SMS pazarlama otomasyonuna sahip bir e-posta pazarlama platformudur.
Issuu
issuu.com
PDF'lerden etkileşimli flipbook'lar, sosyal medya gönderileri, GIF'ler ve daha fazlasını oluşturun. Dijital yayıncılık ve içerik pazarlama araçlarının gücünü burada keşfedin!
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio, herhangi bir niş veya pazarda içerik iyileştirme bloglarını ve sosyal medyayı iş için zahmetsiz hale getiren bir içerik keşif aracı sunar.
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot - Marka farkındalığını ve trafiğini artırmak için sosyal medya pazarlama aracı. Pazarlamacılar için sosyal medya planlama otomasyonunu özelleştirdik.
CoSchedule
coschedule.com
Odaklanmanıza, projeleri zamanında teslim etmenize ve ekibinizi mutlu etmenize yardımcı olacak çevik pazarlama araçları ailesi. Şimdi organize olun.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'd...
Splunk
splunk.com
Splunk Inc., Web tarzı bir arayüz aracılığıyla makine tarafından oluşturulan verileri aramak, izlemek ve analiz etmek için yazılım üreten, merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan teknoloji şirketidir. Splunk Enterprise ve Enterprise Cloud çözümleri, gerçek verileri yakalar, indeksl...
Taboola
taboola.com
Taboola'nın yayıncıları ve reklamverenleri için bir yönetim konsolu uygulaması
Segment
segment.com
Segment.Io, Inc. uygulama programlama arayüzü çözümleri sunmaktadır. Şirket, müşteri verilerini segmentlerle birlikte topluyor, temizliyor ve kontrol ediyor; ayrıca veri entegrasyonu, yönetişim ve hedef kitle yönetimi hizmetleri sağlıyor. Segment.Io, Kaliforniya Eyaletindeki müşterilere hizmet verme...
Formaloo
formaloo.com
Ekiplerin verilerini toplaması, düzenlemesi ve anlaması için güçlü işbirliği platformu. Kod kullanmadan dakikalar içinde fikirden uygulamaya geçin!
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak ...
FlippingBook
flippingbook.com
Basit PDF'leri profesyonel görünüme sahip etkileşimli ve ilgi çekici belgelere dönüştürün, pazarlama araçlarını yönetin, dosyaları analiz edin ve daha fazlasını yapın.
ShareThis
sharethis.com
Çevrimiçi hedef kitlenizi büyütmek için Web Sitesi Araçları. İlgi çekici müşteri bağlantıları yaratan Veri Çözümleri. Rıza yönetimi ve GDPR uyumluluğu için Gizlilik Araçları.
Planhat
planhat.com
Planhat güzel, esnek ve güçlü bir Müşteri Başarı Platformudur. Müşteri 360, sağlık puanları, taktik kitapları, müşteri portalları ve daha fazlası.
Scoop.it
scoop.it
Scoop.it, profesyonellerin ve işletmelerin içerik iyileştirme aracı aracılığıyla içerik araştırmasına ve yayınlamasına olanak tanır.
StoryChief
storychief.io
StoryChief, içerik pazarlamanızı gerçekleştirmek için ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde toplar. İçeriğinizi çok kanallı olarak düzenleyin, yapılandırın ve dağıtın.
Customer.io
customer.io
Customer.io ile e-postayı, push'u, SMS'i, web kancalarını ve daha fazlasını tetikleyin. Müşteri iletişimini kişiselleştirmek ve etkileşimi artırmak için davranışsal veriler üzerinde kontrol sahibi olun. Ücretsiz başlayın.
Storyly
storyly.io
Bir sonraki seviye mobil kullanıcı etkileşiminin eksik parçası. Storyly, tam ekran, etkileşimli ve günümüzün en ilgi çekici içerik formatı olan Stories'i mobil uygulamalara ve web sitelerine yerleştiren kullanıcı etkileşim platformudur.
Paper.li
paper.li
Dakikalar içinde dijital varlığınızı oluşturun. Size her gün paylaşacağınız içerikleri getireceğiz. Ve her zaman taze olan bir web sitesi.
Piwik PRO
piwik.pro
Web siteleri ve uygulamalardaki müşteri yolculuğunu analiz edin. Kullanıcı gizliliğine ve veri güvenliğine odaklanan bir analiz paketi; Google Analytics'e mükemmel bir alternatif.
SALESmanago
salesmanago.com
Yerel olarak oluşturulmuş ve entegre hiper kişiselleştirilmiş pazarlama yürütme kanallarına sahip, kodsuz, yapay zeka destekli tek CDXP.
Storipress
storipress.com
Editoryal sürecinizi kolaylaştıran ve hedef kitlenize uyum sağlayan üstün içerik oluşturma ve yönetim platformu. Yerel kanban ve takvim görünümleri, site oluşturucu, gelir artırıcı entegrasyonlar ve güçlü SEO araçları gibi özelliklerle Storipress, hedef kitleniz için marka oluşturmanıza olanak tanır...
Forest Admin
forestadmin.com
Yönetici panelinizi oluşturmayı bırakın, sizin için bir panelimiz var Bir yönetici paneli edinmek zaman alıcı olmak zorunda değildir. Forest Admin, bunu oluşturmak yerine birkaç saniye içinde verilerinizin üzerinde bir yönetici paneli oluşturur.
Contlo
contlo.com
Otonom Üretken Pazarlamaya Merhaba Deyin. Contlo, yapay zekanın birinci dünyası için oluşturulmuş Yeni Nesil bir pazarlama platformudur. Markanızın Yapay Zeka modeli ve Otonom Yapay Zeka Temsilcileri tarafından desteklenmektedir.
Catalyst
catalyst.io
Müşteri verilerini merkezileştirmenize, müşteri sağlığına ilişkin net bir görünüm elde etmenize ve elde tutma ve büyümeyi teşvik eden deneyimleri ölçeklendirmenize yardımcı olan müşteri başarısı yazılımı.
Leadspace
leadspace.com
Leadspace, B2B Müşteri Veri Platformu sağlayan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) Veri Bilimi Şirketidir. Şirketin ürünleri, birden fazla veri kaynağını, sosyal medyadaki 1. taraf ve 3. taraf kaynaklarını, iletişim veritabanlarını ve müşteri ilişkileri yönetimi sistemlerini ve Pazarlama Otomasyonu pla...
Tealium
tealium.com
Tealium, kurumsal etiket yönetimi, bir API merkezi, makine öğrenimine sahip bir müşteri veri platformu ve veri yönetimi ürünleri satan, 2008 yılında San Diego, Kaliforniya'da kurulmuş, ABD merkezli bir Amerikan şirketidir.
Listrak
listrak.com
Listrak Sonuçları Sunar. E-posta, kısa mesaj pazarlaması, kimlik çözümü, davranışsal tetikleyiciler ve kanallar arası düzenleme için 1.000'den fazla önde gelen perakendeci ve markanın güvendiği tek entegre dijital pazarlama platformu.
StorifyMe
storifyme.com
Herhangi bir mobil veya web sitesi platformu için mobil yerel, tam ekran, sürükleyici formatlar sağlayan, kullanıcı katılımına yönelik hepsi bir arada platform. StorifyMe, müşterilerin hedef kitlelerinin ilgisini çeken, dönüşümleri artıran ve geliri artıran son derece kişiselleştirilmiş, görsel olar...
Skeepers
octoly.com
Lider Influencer Pazarlama Platformu Octoly, incelenen mikro etkileyicileri ve tüketicileri geniş ölçekte birbirine bağlayarak markaların görünürlüğünü artırmasına, güven oluşturmasına ve satışları artırmasına yardımcı olur. Markalar, hediye edilen bir ürün karşılığında sosyal medya gönderileri ve ...
Acquia
acquia.com
Acquia, açık kaynaklı web içerik yönetimi platformu Drupal için kurumsal ürünler, hizmetler ve teknik destek sağlamak üzere Dries Buytaert ve Jay Batson tarafından ortaklaşa kurulan bir hizmet olarak yazılım şirketidir.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital'in hepsi bir arada platformunun, kişilerinizi e-posta, SMS, sosyal, anlık bildirimler ve açılış sayfalarıyla etkileşime geçirmek için pazarlama otomasyonları oluşturmanıza nasıl olanak tanıdığını görün.
Totango
totango.com
Totango, SaaS müşteri yolculuğuna odaklanırken işletmelerin gelir artışını artırmasına, kaybı azaltmasına yardımcı olan bir Müşteri Başarı Yazılımıdır. Totango'yu ücretsiz deneyimleyin.
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data, kuruluşların kampanya performansını iyileştirmek, operasyonel verimliliğe ulaşmak ve bağlantılı müşteri deneyimleriyle iş değerini artırmak için tüm müşteri verilerini kullanmasına yardımcı olur. Müşteri veri platformu çözümleri paketimiz olan Müşteri Veri Bulutu, müşteri verilerini e...
Edition Digital
editiondigital.com
Edition Digital yayıncılık yazılımı, etkili dijital yayıncılığın beş önemli noktasını birleştiriyor; OLUŞTURMA, YÖNETME, DAĞITMA, PARA KAZANMA ve ANALİZ ETME. Kodlamaya gerek kalmadan etkileşimli ve ilgi çekici içerik oluşturun ve bunu tüm platformlara (tabletler, mobil ve masaüstü) dağıtın.
Joomag
joomag.com
Joomag'ın hepsi bir arada dijital platformuyla dijital dergilerinizi, kataloglarınızı, broşürlerinizi ve haber bültenlerinizi oluşturun, yayınlayın, dağıtın, takip edin ve para kazanın.
The Juice
thejuicehq.com
Daha fazla erişim, daha az iş. Modası geçmiş içerik dağıtım platformlarına ve cansız kampanyalara para harcamayı bırakın. İlgili satış ve pazarlama profesyonellerinden oluşan bir kitleyle The Juice, içeriğinizi doğru zamanda doğru kişilerin önüne çıkarır. İçeriğinizi The Juice'ta dağıtırken erişim ...
Hightouch
hightouch.io
Veri ambarınız müşteri verilerine ilişkin gerçek kaynağınızdır. Hightouch, bu verileri iş ekiplerinizin güvendiği araçlarla senkronize eder.
Bloomreach
bloomreach.com
Ticaret için Geliştirilmiş Dijital Deneyim Platformu. Bloomreach çözümleri, birleştirilmiş müşteri ve ürün verilerinin gücünü yapay zekanın hızı ve ölçeği ve tahmine dayalı karar vermeyle birleştirir; böylece her kanalda ve her yolculukta dönüşüm sağlayan sihirli deneyimler sunabilirsiniz.
Plumb5
plumb5.com
Web, Mobil, e-posta ve SMS üzerinden çok kanallı pazarlama kampanyaları başlatın. Anlık bildirimleri ve Uygulama İçi Mesajlaşmayı kolaylıkla kullanın. Plumb5, pazarlamacıların kullanıcı katılımını sürdürmelerine ve akıllı pazarlama stratejileri aracılığıyla kullanıcıları geri kazanmalarına yardımcı ...
Blueshift
blueshift.com
Blueshift, markaların her müşteri etkileşiminde alakalı, bağlantılı deneyimler sunmasına yardımcı olur. Akıllı müşteri katılımına yönelik Smart Hub platformu, markalara gerçek zamanlı veri birleştirme, hedef kitle segmentasyonu, tahmine dayalı zeka, 1:1 kişiselleştirme, çok kanallı dahil olmak üzere...
Waapiti
waapiti.eu
Herhangi bir ekranı hızlı ve kolay bir şekilde yönetmek için ideal platformu keşfedin. İstediğiniz zaman ve istediğiniz yerden. Bu doğru, hiçbir sınırlama yok.
Content Launch
contentlaunch.com
HARİKA İçerik Planlamanın ve Sipariş Vermenin En Kolay Yolu AJANSLAR VE KOBİ'LER İÇİN İÇERİK PAZARLAMA PLATFORMU Content Launch, basitleştirilmiş bir içerik keşif ve dağıtım platformudur.
InPowered
inpowered.ai
inPowered'ın yapay zeka platformu, markaların içerik pazarlama yatırım getirilerini en üst düzeye çıkarmasına olanak tanır. Yapay Zeka ve uzun yıllara dayanan makine öğrenimi ile desteklenen İçerik Zekası ve İçerik Dağıtımı çözümleri, pazarlamacıların özel verileri toplamasına ve bunları gerçek yatı...
Creatosaurus
creatosaurus.io
Creatosaurus - Hepsi Bir Arada Yaratıcı ve Pazarlama Platformu. Pazarlama ekipleri, bırakın pazarlama çabalarını ölçeklendirmek şöyle dursun, işlerini tamamlamakta bile zorluk yaşıyor. Dijital ve sosyal medya dünyasında hikaye anlatmak, pek çok farklı insanın dahil olduğu, yönetilmesi gereken araçla...
Shareaholic
shareaholic.com
Markaların ve yayıncıların her web sitesi ziyaretinde hedef kitleleriyle etkileşim kurmalarına yardımcı olmaya adanmış küresel bir ekibiz. Shareaholic on yılı aşkın bir süredir iş hayatında, yaptığımız işi seviyor ve müşterilerimizi memnun etmek için yaşıyor. Ürün paketimiz birçok prestijli küresel ...
StructuredWeb
structuredweb.com
StructuredWeb, IBM, ServiceNow, Google Cloud Platform ve Veeam gibi önde gelen teknoloji markalarının yanı sıra büyüyen birçok markaya güçlü, esnek ve kullanımı kolay bir kanal pazarlama otomasyon platformu sağlar. 1999'dan beri StructuredWeb, kanal odaklı talep oluşumunu hızlandırmanın, iş ortaklar...
Tagshop
tagshop.ai
Tagshop, e-ticaret markaları ve çevrimiçi mağazalar için, ürünleri etiketleyerek kullanıcı tarafından oluşturulan içerikleri veya markaların sosyal içeriğini etkinleştirmek ve dönüşüm oranını artırmak, satışları artırmak, sosyal medya oluşturmak için web sitelerinde alışveriş yapılabilir galeriler y...
MGID
mgid.com
Vizyonumuz, tüketicilerin içerik ve sponsorlu reklamlarla eşit derecede olumlu bir şekilde etkileşim kurmasını sağlayarak dijital medyanın yeni bir aşamasını beslemektir.
Mortar AI
mortarai.com
Harç AI, tüm parçalanmış verilerinizi gerçek zamanlı olarak temizleyen, analiz eden ve kullanımı kolay tek bir kontrol panelinde birleştiren yeni nesil CDP'nizdir (müşteri veri platformu).
Insider
useinsider.com
Kişiselleştirilmiş, kanallar arası müşteri deneyimleri için tek platform. Insider, verileri kanallar arasında birbirine bağlar, AI ile gelecekteki davranışları tahmin eder ve tek bir platformdaki deneyimleri en hızlı değere dönüştürme süresiyle kişiselleştirir.
MSIGHTS
msights.com
Verimliliği, eylemi ve sorumluluğu artıran veri dönüşümü, raporlama ve işbirliği.
Transitiv
transitiv.io
Dünyanın ilk tam otomatik, optimize edilmiş ve gerçek anlamda AÇIK çok kanallı pazarlama platformunu oluşturduk.
Squirro
squirro.com
Noktaları birleştirin: Yeni fırsatları tespit edin, müşteriler, iş ortakları ve pazarlar hakkında samimi bir anlayış geliştirin, trendleri tespit edin ve bir sonraki en iyi eylemlerle satış ekibinizi destekleyin. Squirro, bu öngörüleri önceden eğitilmiş kurumsal kullanıma hazır uygulamalarla gerçek ...
Scal-e
scal-e.com
Scal-e, markaların doğru mesajı, doğru zamanda, doğru kişiye ve doğru kanal aracılığıyla iletmesine yardımcı olur. % 100 kişiye özel DataMart'ın uygulanması yoluyla, çok kanallı etkileşimleri kişiselleştirmek ve gerçek zamanlı olarak ilgili, güvenilir ve eyleme geçirilebilir bilgilere sahip olmak iç...
NetWise
netwisedata.com
NetWise, Markalara, Ajanslara, Platformlara, Satış ve Pazarlama profesyonellerine ve Veri Bilimi ekiplerine yönelik B2B Kitle Verilerinin lider sağlayıcısıdır. Benzersiz B2B Veri Ürünlerimiz, kullanmak istediğiniz her platformdaki tüm pazarlama kanallarında aynı hedef kitleyi hedeflemenize olanak ta...
mediarithmics
mediarithmics.io
mediarithmics, tüm CDP ve DMP kullanımlarını kapsayan açık ve entegre bir veri pazarlama altyapısı sunar. Platform ayrıca, ortaklar arasında verilerin geçirimsizliğini ve mevcut ve gelecekteki düzenlemelere (GDPR, Pipeda, CCPA…) uyumluluğu garanti eden Veri Ortaklıkları oluşturmak için de kullanılab...
Journify
journify.io
Journify - Pazarlamacıların müşteri profillerini toplamasına ve birleştirmesine, dinamik hedef kitleleri tanımlamasına ve bunları gerçek zamanlı olarak etkinleştirmesine yardımcı olan Şekillendirilebilir Müşteri Veri Platformu.
Herogi
herogi.com
Herogi, hızlı hareket eden büyük veriler üzerinde akıllı otomatik eylemler için uçtan uca bir çözümdür. Üçüncü taraf hizmetleriyle kusursuz entegrasyonu ve yerleşik karmaşık olay işleme kapasitesi, teknoloji tabanlı çözümler için otomatik zeka sağlar. Herogi, olaylar meydana geldikçe olay verilerine...