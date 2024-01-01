ArchitectGPT, yüklenen fotoğraflara dayanarak evler ve mülkler için çarpıcı görsel tasarımlar oluşturan, yapay zeka destekli bir tasarım aracıdır. Araç, mimarların, emlak profesyonellerinin ve iç tasarımcıların ihtiyaçlarını karşılayan, Modern, Art Deco, Rustik ve diğerleri dahil olmak üzere aralarından seçim yapabileceğiniz 10-65'ten fazla tasarım teması sunar. Arayüz sezgisel ve kullanımı kolay olacak şekilde tasarlanmış olup, diğerlerinin yanı sıra oturma odalarından mutfağa veya yatak odalarından ev sinemalarına kadar belirli bir odanın basit bir sürükle ve bırak işleviyle özelleştirilmesine olanak tanır. Kullanıcılar, oluşturulan görselleri pazarlama veya başka amaçlarla kullanmak için ticari kullanım lisansına erişebilir. Ayrıca araç, belirli müşteri ihtiyaçlarını karşılayan özelleştirilmiş temalar sağlar. ArchitectGPT ayrıca kullanıcıların hareket halindeyken fotoğraf çekmesine ve anında tasarım ilhamı için bunları yüklemesine olanak tanıyan mobil uyumlu bir platforma da sahiptir. ArchitectGPT, evleri sanat eserlerine dönüştüren çarpıcı görseller üretmek için çok çeşitli temalar üreten AI teknolojisiyle kullanıcılara ilham verecek güzel ev dış ve iç tasarımları sunuyor. Kullanıcılar tasarım temalarını ve stillerini seçebilir ve farklı düzenleri deneyerek benzersiz bir çıktı elde edebilirler. Araç ücretsiz olarak mevcuttur ve kullanıcılar hizmete abone olmadan önce deneyebilir. Genel olarak ArchitectGPT, sadece birkaç tıklamayla göz alıcı tasarımlar üretirken zamandan ve emekten tasarruf ederek güzel ev tasarımı görselleri oluşturmanın basit ve etkili bir yolunu sunar.

Web Sitesi: architectgpt.io

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