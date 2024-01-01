Aragorn

Aragorn

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Web Sitesi: aragorn.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Aragorn çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Çalışan verilerini her yerden her yere otomatikleştirin. Aragorn, People Ops ve BT ekiplerinizin, çalışan veri entegrasyonunu herhangi bir kaynak noktasından herhangi bir satıcıya veya uygulama sistemine (API, EDI, Webhook veya dosya beslemeleri aracılığıyla) kolaylaştırmasını mümkün kılar.

Web Sitesi: aragorn.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Aragorn ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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