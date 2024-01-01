Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Çalışan verilerini her yerden her yere otomatikleştirin. Aragorn, People Ops ve BT ekiplerinizin, çalışan veri entegrasyonunu herhangi bir kaynak noktasından herhangi bir satıcıya veya uygulama sistemine (API, EDI, Webhook veya dosya beslemeleri aracılığıyla) kolaylaştırmasını mümkün kılar.

Web Sitesi: aragorn.ai

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