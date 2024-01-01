Arab News

Arab News

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Web Sitesi: arabnews.com

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1975 yılında kurulan Suudi merkezli Arab News, Orta Doğu'nun kayıtlı gazetesi ve Krallık'ta İngilizce yayınlanan en büyük günlük gazetedir. Misyon, Suudi Arabistan'ı, bölgeyi ve dünyayı Krallık'ta siyasi, ekonomik ve sosyal olarak olup bitenler hakkında bilgilendirmek ve Suudi ekonomisi hakkında önde gelen bilgi kaynağı olmaktır. Haber blogu Suudi Arabistan'daki gelişme ve değişimin sağlam bir analizini sunuyor. Bloglarını takip edin ve en son haberler, podcast'ler, makaleler, görüşler ve daha fazlası hakkında daha fazla bilgi edinin.

Web Sitesi: arabnews.com

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