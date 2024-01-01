Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Apto Payments, yenilikçi, kullanıcı odaklı kart programlarını başlatmak için beyaz etiketli, anahtar teslim bir çözüm sunar. Teknolojimiz müşterilerimize Visa ve Mastercard, fiziksel ve sanal kart programları düzenleme yetkisi veriyor. Hem geliştiriciye öncelik veren bir Anında Düzenleme Platformumuz hem de özel fırsatlar için kurumsal bir çözümümüz var.

Web Sitesi: aptopayments.com

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