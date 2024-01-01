Alternatifler - Apptimized

Progress

progress.com

Progress (Nasdaq: PRGS), kuruluşların görev açısından kritik uygulamalarını ve deneyimlerini geliştirmelerine ve dağıtmalarının yanı sıra veri platformlarını, bulut ve BT altyapılarını etkin bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyan bir yazılım sağlar. Deneyimli, güvenilir bir sağlayıcı olarak teknol...