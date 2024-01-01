Alternatifler - Apptimized
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces, binaları akıllı alanlara dönüştürmek için insanları ve nesneleri mekanlara bağlayan bir bulut platformudur. Sensör olarak Cisco cihazlarının (Catalyst, Meraki, Webex) ve Spaces ekosisteminin gücünü kullanan platform, binaları güvenli, akıllı, sürdürülebilir ve kusursuz hale getirmeyi h...
Progress
progress.com
Progress (Nasdaq: PRGS), kuruluşların görev açısından kritik uygulamalarını ve deneyimlerini geliştirmelerine ve dağıtmalarının yanı sıra veri platformlarını, bulut ve BT altyapılarını etkin bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyan bir yazılım sağlar. Deneyimli, güvenilir bir sağlayıcı olarak teknol...
PubNub
pubnub.com
Uygulama içi sohbet, anlık bildirimler, konum izleme ve daha fazlasını kullanarak ilgi çekici uzaktan deneyimler oluşturmak için barındırılan gerçek zamanlı API'lerin gücünden yararlanın.
Ably
ably.com
Senkronize dijital deneyimlere gerçek zamanlı güç sağlayan platform. Uygun ölçekte teslimat garantilidir.