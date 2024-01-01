Alternatifler - Apptimized

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces, binaları akıllı alanlara dönüştürmek için insanları ve nesneleri mekanlara bağlayan bir bulut platformudur. Sensör olarak Cisco cihazlarının (Catalyst, Meraki, Webex) ve Spaces ekosisteminin gücünü kullanan platform, binaları güvenli, akıllı, sürdürülebilir ve kusursuz hale getirmeyi h...

Progress

Progress

progress.com

Progress (Nasdaq: PRGS), kuruluşların görev açısından kritik uygulamalarını ve deneyimlerini geliştirmelerine ve dağıtmalarının yanı sıra veri platformlarını, bulut ve BT altyapılarını etkin bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyan bir yazılım sağlar. Deneyimli, güvenilir bir sağlayıcı olarak teknol...

PubNub

PubNub

pubnub.com

Uygulama içi sohbet, anlık bildirimler, konum izleme ve daha fazlasını kullanarak ilgi çekici uzaktan deneyimler oluşturmak için barındırılan gerçek zamanlı API'lerin gücünden yararlanın.

Ably

Ably

ably.com

Senkronize dijital deneyimlere gerçek zamanlı güç sağlayan platform. Uygun ölçekte teslimat garantilidir.

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