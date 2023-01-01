Alternatifler - Apptimize
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
ClickFunnels
clickfunnels.com
Potansiyel müşteriler yaratmanız, ürünlerinizi satmanız ve mesajınızı dünyaya ulaştırmanız için SİZE güç veriyoruz! Sadece bir huni uzaktasınız!
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, büyüyen şirketlerin web ziyaretçilerinin ilgisini çekmesi ve mutlu müşterilere dönüşmesi için uygun fiyatlı, hepsi bir arada bir pazarlama, satış, destek ve ücretsiz CRM yazılımıdır
Amplitude
amplitude.com
Amplitude, işletmelerin işbirlikçi analizlerin yardımıyla ziyaretçileri takip etmesine yardımcı olan bir ürün analiz platformudur. Platform, kullanıcıların ürünlerle olan etkileşimlerini anlamak için davranış raporlarını kullanıyor ve çalışmayı gerçek zamanlı olarak hızlandıracak öngörüler sağlıyor.
Zoho PageSense
zoho.com
Dönüşüm Optimizasyonu ve Kişiselleştirme Platformu. Temel web sitesi ölçümlerinizi ölçün, ziyaretçilerinizin çevrimiçi davranışlarını anlayın ve dönüşümleri artırmak için onlara kişiselleştirilmiş bir web sitesi deneyimi sunun.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely, diğer şirketler için aşamalı teslimat ve deneme yazılımları üreten bir Amerikan şirketidir. Optimizely platform teknolojisi, A/B testi ve çok değişkenli test araçları, web sitesi kişiselleştirme ve özellik değiştirme yetenekleri sağlar. Şirketin genel merkezi San Francisco, Kaliforniya'd...
WebinarJam
home.webinarjam.com
Kayıttan tekrar oynatılmaya kadar eksiksiz bir canlı yayın etkinliği üreten tek web semineri sistemiyle satışlarınızı ve katılımınızı artırın. WebinarJam daha fazla özelliğe sahiptir, indirme gerektirmez ve Canlı Yayın, Etkinlik Yayını ve Web Semineri Yayınında şimdiye kadar halka sunulan en çarpıcı...
Leadpages
leadpages.com
Çevrimiçi Olun ve Leadpages ile Büyüyün Dünya çapında küçük işletmelerin ilk tercihi. Kolayca kodsuz web siteleri, yüksek dönüşüm sağlayan açılış sayfaları, açılır pencereler, uyarı çubukları ve daha fazlasını oluşturun.
Algolia
algolia.com
Algolia, SaaS (hizmet olarak yazılım) modeli aracılığıyla bir web arama ürünü sunan ABD'li bir başlangıç şirketidir.
Unbounce
unbounce.com
Unbounce, merkezi Vancouver, BC'de bulunan Kanadalı bir yazılım şirketidir. Şirket, web siteleri için açılış sayfaları hazırlıyor ve yıllık Eylem Çağrısı Konferansına ev sahipliği yapıyor.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica | Tek platformda uygulama analizi ve pazarlama
Chartbeat
chartbeat.com
Chartbeat, küresel yayıncılara veri ve analiz sağlayan bir teknoloji şirketidir. Şirket 2009 yılında kurulmuştur ve merkezi ABD'nin New York şehrinde bulunmaktadır. Hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketi, izleyici etkileşimi ve sadakat ölçümlerinden para kazanmak amacıyla kullanıcıları izlemek ve böyl...
PostHog
posthog.com
Altyapınıza dağıtmak için şirket içinde barındırılan ürün analitiği yığını.
MoEngage
moengage.com
MoEngage, güçlü müşteri analitiği, otomatik kanallar arası etkileşim ve yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden oluşan tam kapsamlı bir çözümdür.
Convert.com
convert.com
A/B Test Yazılımı Convert.com - A/B test yazılımı, çok değişkenli test yazılımı veya bölünmüş test yazılımı kullanarak Dönüştürme Oranı Optimizasyonuna odaklanan Ajanslar ve e-Ticaret şirketleri için en iyi çözüm.
SALESmanago
salesmanago.com
Yerel olarak oluşturulmuş ve entegre hiper kişiselleştirilmiş pazarlama yürütme kanallarına sahip, kodsuz, yapay zeka destekli tek CDXP.
AutoOptimize
autooptimize.ai
Otomatik A/B Testleriyle Web Sitenizi Optimize Edin. AutoOptimize size dönüşüm oranını 90 gün içinde %30'a kadar artırdığı kanıtlanmış 50 yüksek performanslı şablonlu A/B testi sunar.
Plerdy
plerdy.com
Dönüşüm Oranı Optimizasyon Araçları Ziyaretçilerinizi takip edin, analiz edin ve alıcılara dönüştürün Ücretsiz deneyin 4,9/5 4,5/5 4,9/5 Ürünlerimiz
Workbooks
workbooks.com
İşletmelerin müşteri kazanmasını, dönüştürmesini ve elde tutmasını sağlayan uygun fiyatlı, zengin özelliklere sahip bir CRM çözümü olan Workbooks CRM ile iş başarısını artırın.
AB Tasty
abtasty.com
AB Tasty, işletmelerin hızla gelir elde etmesine yardımcı olan, yapay zeka destekli deneme, kişiselleştirme ve özellik yönetimi çözümleri sunan, hızla büyüyen bir sağlayıcıdır.
Analytics Toolkit
analytics-toolkit.com
Analytics Araç Seti, çevrimiçi pazarlama kampanyalarını analiz etmek ve optimize etmek amacıyla günlük Google Analytics görevlerinin kurulumunu, denetimini, bakımını ve analizini otomatikleştirmek için tasarlanmış bir web analizi yazılımıdır.
Kartra
home.kartra.com
Çevrimiçi İşiniz Artık Kolaylaştı - Metin yazarlarından, web geliştiricilerinden, tasarımcılardan veya sistem entegratörlerinden oluşan bir ekibi işe almadan çevrimiçi oluşturun, pazarlayın ve başlatın!
Crazy Egg
crazyegg.com
Neyin popüler, neyin olmadığını görmek ve web ziyaretçilerinizin ısı haritaları, kayıtlar, anketler, A/B testleri ve daha fazlası gibi araçlarla ne yaptığını öğrenmek için Crazy Egg'i kullanın.
UserWise
userwise.io
Oyuncularınızı büyüleyen, kullanımı kolay canlı operasyon araçları. Oyuncuları segmentlere ayırın, kampanyaları planlayın ve sonuçları tek bir yerde görüntüleyin.
Flagsmith
flagsmith.com
Özellik İşaretleme ve Uzaktan Yapılandırma Hizmeti. Özellikleri güvenle yayınlayın; web, mobil ve sunucu tarafı uygulamalardaki özellik işaretlerini yönetin. Barındırılan API'mizi kullanın, kendi özel bulutunuza dağıtın veya şirket içinde çalıştırın.
Bloomreach
bloomreach.com
Ticaret için Geliştirilmiş Dijital Deneyim Platformu. Bloomreach çözümleri, birleştirilmiş müşteri ve ürün verilerinin gücünü yapay zekanın hızı ve ölçeği ve tahmine dayalı karar vermeyle birleştirir; böylece her kanalda ve her yolculukta dönüşüm sağlayan sihirli deneyimler sunabilirsiniz.
Testeum
testeum.com
Web veya mobil uygulamanızdan Kullanıcıyı Elde Tutmayı, Kullanıcı Deneyimini ve kullanılabilirliği iyileştirin. Tutkulu kitle test uzmanlarından oluşan küresel bir ağdan kullanıcı testi alın. Kusursuz performans için web veya mobil uygulamanızı optimize edin.
Statsig
statsig.com
Hızlı büyüyen şirketler, basit A/B testlerinden gelişmiş deneylere kadar büyümelerini hızlandırmak için Statsig'i kullanıyor.
SiteSpect
sitespect.com
SiteSpect, fikirlerinizi A/B test edebileceğiniz, içgörüler keşfedebileceğiniz ve tüm müşteri yolculuğunu kişiselleştirebileceğiniz A/B testi ve optimizasyon çözümüdür.
Splitbee
splitbee.io
Splitbee ile çevrimiçi işinizi takip edin ve optimize edin. Analitikler, Huniler, Otomasyonlar, A/B Testi ve daha fazlası.
VWO
vwo.com
VWO, hızlı büyüyen şirketlerin deneme ve dönüşüm oranı optimizasyonu için kullandığı pazar lideri A/B test aracıdır.
Howuku
howuku.com
Howuku, ziyaretçi kaydı, ısı haritası, geri bildirim widget'ı, A/B testi vb. ile yüksek performanslı kullanıcı deneyimi oluşturmanıza yardımcı olacak bir dizi araçtır.
Maxymizely
maxymizely.com
Maxymizely is an innovative discovery-oriented platform for mobile & web applications that combines big data analytics with predictive modeling. With Maxymizely, you will be able to improve ROI for your app, increase user engagement and lifetime value, identify the most successful targeting segments...
Fluid Ads
fluidads.com
At Fluid Ads we offer two service options, each of which includes the following benefits. Fluid Ads provide the ability to: - Create stunning digital display adverts using our Ad Builder tool. - Precisely target the audiences you want to reach anywhere in the world at any time with our industry-lead...
Personyze
personyze.com
Personyze is a comprehensive personalization toolkit that provides everything you need to create engaging experiences on your website and across channels, using a powerful combination of behavioral targeting, AI-based recommendations, and personalized email broadcasting. Personyze works on any websi...
ABlyft
ablyft.com
ABlyft is an A/B-Testing Platform made for Developers. The functions are especially designed for experienced users and agencies – rocket fast and ultra flexible. If you’re used to A/B testing in JavaScript and CSS, this is your tool! Anyone who has already dealt with web experiments knows that most ...
Ptengine
ptengine.com
Ptengine is a complete marketing and analytics platform. We help you to truly understand your users and take actions by personalizing content and run A/B-tests. It's free to get started and ready to go in a few minutes.
Personizely
personizely.net
Personizely is a conversion marketing toolkit used to make the most of every website visitor by collecting their contact info, increasing average order value and boosting sales with targeted popups. It makes it simple to create the high-converting popup with its easy to use builder which gives you t...
OptiMonk
optimonk.com
OptiMonk is a conversion optimization toolset created for busy marketers. It offers quick, easy-to-use solutions that can help you boost sales in three ways: 1. Smart Ecommerce Popups help you build your lists faster, decrease cart abandonment and grow your ecommerce sales like never before. 2. Webs...
Webtrends Optimize
webtrends-optimize.com
We help businesses increase their online conversions, allowing experimentation without restrictions. With our simple approach and market-leading technology, we enhance digital experiences with an absolute focus on the customer at all times. Our technology was created in 2000, the first testing and t...
Kameleoon
kameleoon.com
Kameleoon enables brands to enhance their products and digital interactions, providing a unique optimization solution that combines Web Experimentation, Feature Experimentation, and AI-Driven Personalization features within a single, cohesive platform, catering to the experimentation needs of all te...
Keyspider
keyspider.io
Keyspider, bulut tabanlı kurumsal arama motoruyla doğru arama sonuçları sağlar. Keyspider ile ek zaman veya maliyet olmadan kendi kişiselleştirilmiş web sitesi aramanızı oluşturabilirsiniz. Keyspider müşterinin gereksinimlerini anlar ve arama sorgularına doğru sonuçları sunar. Web sitelerine yönelik...
Fanplayr
fanplayr.com
Fanplayr, işletmelerin dönüşüm oranlarını ve gelirlerini artırmasına, daha fazla potansiyel müşteri toplamasına ve alışveriş deneyimi sırasında ve sonrasında kişiselleştirilmiş önerilerle ziyaretçileri yeniden hedeflemesine olanak tanıyan çevrimiçi davranışsal kişiselleştirme, yapay zeka ve kullanıc...
WayMore
waymore.io
Daha fazlasını yapın, zaman kazanın ve daha iyi sonuçlar elde edin. Müşterilerinizle bağlantı kurun. Müşterilerinizi güvende tutun. İşinizi büyütün. WayMore'u keşfedin!
CustomFit.ai
customfit.ai
CustomFit.ai, pazarlamacılar için oluşturulmuş, son derece hızlı, titreşimsiz, SEO dostu ve güvenli, kullanımı kolay, kodsuz A/B testi ve web sitesi kişiselleştirme platformudur.
Figpii
figpii.com
Daha Fazla Dönüşüm. Daha Yüksek Gelir. Daha İyi Müşteri Deneyimleri. Kullanıcı etkileşimlerinin tam resmini elde edin, müşteri hayal kırıklıklarını ortadan kaldırın, testleri başlatın ve web sitenizin kullanılmayan gelir potansiyelinin kilidini açın.
AdOptics
adoptics.com
AdOptics, reklam düzeyinde çalışan bir dönüşüm iyileştirme hizmeti sağlar. Hizmetin ana bileşeni Google Ads için otomatik A/B testidir.
Adalysis
adalysis.com
Adaliz, zamandan tasarruf etmenize ve büyük hesapları hiç zorlanmadan optimize etmenize yardımcı olan, PPC profesyonellerine yönelik birinci sınıf bir araçtır! Hesaplarınızı 7/24 izliyoruz ve size önemli veriler sağlıyoruz, böylece hiçbir fırsatı kaçırmazsınız ve herhangi bir soruna daha fazla geliş...
Kasplo
kasplo.com
Kasplo e-posta pazarlama yazılımı, optimum performans ve ölçeklenebilirlik için tasarlanmıştır. Güçlü müşteri tutma, yaşam döngüsü ve dönüşüm deneyimlerini yaşayın.
Taplytics
taplytics.com
Modern geliştirme ekipleri, yayınladıkları özelliklerin yatırım getirisini artırmak için Taplytics'i seçiyor. Günümüzün önde gelen uygulamaları ve web sitelerindeki deneyimleri güçlendiren sıfır şişkinlik, platformlar arası AB Testi ve Özellik İşareti çözümleri sunuyoruz. Taplytics kurumsal dijital ...
Omniconvert
omniconvert.com
Omniconvert Explore, çoğunlukla gelişmiş denemeler başlatmak isteyen ajanslar, geliştirme ve ürün ekiplerinin yanı sıra BT departmanından minimum yardım alan pazarlamacılar tarafından kullanılan gelişmiş bir deneme aracıdır. Öne çıkıyoruz: Müşterilerimizi gerçekten önemsiyoruz; destek ve fazla tesli...
Convertful
convertful.com
Convertful, kullanıcılarınızı yeni e-posta abonelerine veya satışa dönüştürmek için en yüksek puan alan potansiyel müşteri yakalama yazılımıdır.
Monetate
monetate.com
Monetate, pazarlamacılara müşterilerin bireysel insan düzeyinde anlaşıldığını ve takdir edildiğini hissettirme gücü verir. Monetate, markalara tamamen entegre bir kişiselleştirme stratejisi sunma gücü veriyor. Performans odaklı mimari, ölçeklenebilir 1'e 1 kanallar arası deneyimlerin sunulmasına kad...
Nosto
nosto.com
Nosto, çevrimiçi markaların her temas noktasında ve her cihazda özgün, alakalı ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmasına olanak tanıyor. Kullanım kolaylığı için tasarlanmış yapay zeka destekli bir Ticaret Deneyimi Platformu (CXP) olan Nosto, markalara, özel BT kaynaklarına veya uzun bir uygulama sü...
Upflowy
upflowy.com
Dönüşümleri artırmaya yardımcı olan bir sürükle ve bırak aracı. Formlarınızı, sınavlarınızı, anketlerinizi, işe alım akışlarınızı ve daha fazlasını oluşturmak ve optimize etmek için bir akış oluşturun.
Eppo
geteppo.com
Eppo güvenilir, veri ambarında yerel A/B testleri yürütür. Birinci sınıf istatistiksel titizlik, özellik yönetimi ve deney raporları - hepsi tek bir araçta.
Yieldify
yieldify.com
Sitenizdeki kitlelerden daha fazla gelir elde edin. Yieldify, küresel markalara yönelik bir yerinde kişiselleştirme platformudur. Göz atma aşamasından ödeme işlemine kadar özelleştirilmiş site içeriğiyle müşterilerin ilgisini çekin ve daha iyi performans elde edin.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud'un Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi platformu (eski adıyla Netcore Smartech), pazarlamacıların, büyümenin ve ürün yöneticilerinin müşterilerle birden fazla temas noktasında güçlü görüşmeler yürütmesine olanak tanıyan tek noktadan büyüme platformudur. AI/ML'nin gücüyle desteklenen Netcore...
SplitMetrics
splitmetrics.com
Apple Arama Reklamları optimizasyonu, uygulama lansmanı, A/B testi, ASO ve tam olarak yönetilen uygulama büyümesine yönelik ürün ve hizmetlerden oluşan bir ekosistem.
Hushly
hushly.com
Hushly, alıcı deneyimlerini iyileştirmek ve B2B pazarlamacılar için dönüşümleri artırmak üzere tasarlanmış, hepsi bir arada bir dönüşüm bulutudur. Katılım sistemimiz, hesap tabanlı deneyimlerin yanı sıra web sitesi kişiselleştirme, içerik kişiselleştirme, açılış sayfası oluşturucu ve kişiselleştirme...