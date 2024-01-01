Applitools, ekiplerin geleneksel test uygulamalarıyla uğraşmadan kusursuz dijital deneyimler sunmasına yardımcı olmak için yapay zekayı kullanan bir test otomasyon platformudur. Applitools Eyes ve yeni nesil test bulutumuz Ultrafast Grid ile geliştiriciler ve QA mühendisleri, ön uç işlevselliğini, erişilebilirliğini ve görsel doğruluğunu benzeri görülmemiş bir hız ve doğrulukla hızlı bir şekilde doğrulamak için testler gerçekleştirebilir. Visual AI teknolojimiz, web ve mobil uygulamaların herhangi bir cihazda, tarayıcıda, işletim sisteminde veya yerel uygulamada tam olarak tasarlandığı gibi görünmesini ve çalışmasını sağlayarak kuruluşların kaliteye yaklaşımını değiştirir. Applitools hızlıdır, herhangi bir DevOps ortamıyla hızlı bir şekilde entegre edilebilir, ekipteki herkes tarafından kolayca kullanılabilir ve her sürümde hız ve kaliteyi artırmak isteyen her boyuttaki kuruluş için ölçeklenebilir; bu, günümüzün zorlu iş ortamında rekabet etmek için gerekli bir sonuçtur.

Web Sitesi: applitools.com

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