WebCatalog
App Academy

App Academy

open.appacademy.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde App Academy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

App Academy, 50.000 $'ın üzerinde kazanç elde eden bir Yazılım Mühendisi olarak işe alınana kadar hiçbir öğrenim ücreti olmaksızın çevrimiçi ve yüz yüze eğitim programları sunan bir kodlama okuludur.

Web Sitesi: appacademy.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, App Academy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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