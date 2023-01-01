App Academy, 50.000 $'ın üzerinde kazanç elde eden bir Yazılım Mühendisi olarak işe alınana kadar hiçbir öğrenim ücreti olmaksızın çevrimiçi ve yüz yüze eğitim programları sunan bir kodlama okuludur.

Web Sitesi: appacademy.io

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