Apozy

Apozy

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Web Sitesi: apozy.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Apozy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Dünya çapında en çok hedef alınan şirketler, Yerel Tarayıcı İzolasyonunu kullanarak tehlikeli web sitelerini tıklama anında otomatik olarak etkisiz hale getirmek için Apozy'nin Tarayıcı Savunma Platformu Airlock'a güveniyor.

Web Sitesi: apozy.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Apozy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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