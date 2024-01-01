WebCatalog

Apollo

Apollo

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: apolloplatform.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Apollo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Apollo, analitik uygulamalarını otomatikleştiren ve kuruluşların dijital analitik yatırımlarından yatırım getirisini artırmasına olanak tanıyan bir SaaS ürünüdür. Uygulamanızın kalitesini ve ekibinizin verimini artırın; böylece anlamlı iş kararları almak için güvendiğiniz verileri kullanmaya odaklanabilirsiniz. Google Analytics 4 ve Adobe Experience Platform'a hızlı ve kolay geçiş yapmak veya Google Analytics ve Adobe Analytics uygulamalarınızın kesintisiz ve sürekli yönetimi için Apollo'dan yararlanın. Apollo, aşağıdakileri otomatikleştirerek birinci taraf verilerinin güncelliğini ve doğruluğunu artırır: * analitik dokümantasyon yönetimi (yani veri katmanı spesifikasyonu, çözüm tasarımı ve test senaryoları) * analitik etiket yöneticisi yapılandırması * analiz platformu yapılandırması * veri katmanı ve etiketleme doğrulaması * izin yönetimi platformu entegrasyonu

Kategoriler:

Business
Etiket Yönetim Sistemleri

Web Sitesi: apolloplatform.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Apollo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Google Tag Manager

Google Tag Manager

google.com

Impact

Impact

impact.com

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

Piwik PRO

Piwik PRO

piwik.pro

Tealium

Tealium

tealium.com

Stape

Stape

stape.io

TAGLAB

TAGLAB

taglab.net

Monita

Monita

getmonita.io

Ixkio

Ixkio

ixkio.com

Crownpeak

Crownpeak

crownpeak.com

Commanders Act X

Commanders Act X

commandersact.com

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