Apollo, analitik uygulamalarını otomatikleştiren ve kuruluşların dijital analitik yatırımlarından yatırım getirisini artırmasına olanak tanıyan bir SaaS ürünüdür. Uygulamanızın kalitesini ve ekibinizin verimini artırın; böylece anlamlı iş kararları almak için güvendiğiniz verileri kullanmaya odaklanabilirsiniz. Google Analytics 4 ve Adobe Experience Platform'a hızlı ve kolay geçiş yapmak veya Google Analytics ve Adobe Analytics uygulamalarınızın kesintisiz ve sürekli yönetimi için Apollo'dan yararlanın. Apollo, aşağıdakileri otomatikleştirerek birinci taraf verilerinin güncelliğini ve doğruluğunu artırır: * analitik dokümantasyon yönetimi (yani veri katmanı spesifikasyonu, çözüm tasarımı ve test senaryoları) * analitik etiket yöneticisi yapılandırması * analiz platformu yapılandırması * veri katmanı ve etiketleme doğrulaması * izin yönetimi platformu entegrasyonu

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