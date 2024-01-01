Alternatifler - Apimio

Jasper PIM

jasperpim.com

Ürün Bilgi Yönetim Sistemi veya PIM, bir işletme genelinde ürün verilerini merkezileştirmek, satmak ve senkronize etmek için tek bir araç sağlayan, tüm ürün bilgileri için temel bir depo görevi gören bir Hizmet Olarak Yazılımdır (SaaS). Bu veriler, e-Ticaret web sitelerini, basılı katalogları, ERP s...