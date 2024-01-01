Apertium

Apertium

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Web Sitesi: apertium.org

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Apertium, kural tabanlı bir makine çeviri platformudur. Özgür bir yazılımdır ve GNU Genel Kamu Lisansı koşulları altında yayımlanmıştır.
Kategoriler:
Reference
Makine Çevirisi Hizmetleri

Web Sitesi: apertium.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, Apertium ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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