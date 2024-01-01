Kullanıcı arayüzü tasarımcıları JJ Ying ve Leon Gao'nun sunduğu, görsel tasarım dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan konuların yer aldığı podcast, 2015 yılında Apple'ın en iyi podcast'leri listesine girdi. Neyse.FM, iki havalı adamın tasarım tutkusunu ifade ettiği bir yer. Neyse.FM, iki yaşlı adamın dünyadan şikayet ettiği bir yer. Neyse.FM aynı zamanda bir çift iyi arkadaşın içgörülerini paylaşmak istediği bir yer. Daha fazla insan. .

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