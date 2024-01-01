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Annandale Today, yeniden kalkınma, yeni işletmeler, okullar, suç, toplumsal olaylar vb. konulardaki yerel haberleri kapsar. Annandale, Bailey's Crossroads ve Fairfax County, VA'daki Seven Corners'taki okullar, hükümet, ulaşım, yeniden geliştirme, işletmeler, restoranlar ve suç gibi yerel haberleri kapsar. .

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