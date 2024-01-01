Anja

Anja

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Kordon Kanı Bankacılığı Yeniden Tasarlandı. Gelecekteki hastalık tedavilerinin kilidini açmak için hamile ebeveynlerin en kişisel kök hücre kaynağını (göbek kordonu ve plasentadan) kurtarmalarına yardımcı oluyoruz. Kordon kanı bankacılığı, kordon dokusu bankacılığı ve plasenta kök hücre bankacılığı hizmetleri sunmaktadır.

Web Sitesi: anjahealth.com

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