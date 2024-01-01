Anime AI, AI tarafından desteklenen anime tarzı görüntüler oluşturmak için oluşturulmuş bir araçtır. Yüklenen bir resmi alıp One Piece, Naruto ve diğerleri gibi çeşitli popüler anime dizilerini kapsayan sanat tarzı filtrelerle işleyerek orijinal resmi etkili bir şekilde anime benzeri bir tasvire dönüştürerek çalışır. Kullanıcılar dönüşümü mevcut stil seçenekleriyle özelleştirebilir. Kullanıcının seçimine bağlı olarak özel stillerde değişen 100'e kadar yapay zeka destekli resmin oluşturulmasını sunar. Kullanıcıların en iyi sonuçlar için belirli yönergeleri izlemesi gerekir: Yüz ayrıntılarının görülebildiği, net, tek kişilik, renkli bir portre fotoğrafı gereklidir. Fotoğraflarının çeşitli anime sanatı tarzlarına dönüştürülmesini isteyen anime meraklıları için oluşturulmuş bir araçtır. Anime AI, anime avatarları oluşturmanın yanı sıra, metin istemlerinden görüntüler oluşturmak için ek uygulamalar da sağlar. Bu araç kullanıcı dostudur ve dönüştürülen görüntülerin, isteğin başlatılmasından sonraki birkaç dakika içinde teslim edilmesini sağlar.

Web Sitesi: animeai.app

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