Anchor, işletmelerin ödemelerini zamanında ve zahmetsizce alır. Anchor'ın otonom faturalandırma çözümü, B2B faturalamayı, tahsilatları ve ödemeleri yeniden tanımlayan bulut tabanlı bir platformdur. Anchor, uçtan uca faturalama ve tahsilat çözümü sunarak ve bu süreçlerdeki tüm manuel işçiliği ortadan kaldırarak, B2B ödemelerinde dolandırıcılık ve insan hatası risklerini ortadan kaldırıyor. 2020 yılında kurulan Anchor, SaaS faturalandırma deneyimini B2B hizmet sektörüne taşıyor ve sürekli değişen dinamik faturalama ihtiyaçlarını destekleyen ilk şirkettir. Anchor'ın amacı, işletme sahiplerinin zamanlarını ve kaynaklarını faturalandırmaya değil iş yapmaya odaklamalarına olanak tanıyarak başarılı olmalarını sağlamaktır. Daha fazlasını öğrenmek ve başlamak için www.sayanchor.com adresini ziyaret edin.

Web Sitesi: sayanchor.com

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