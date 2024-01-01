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Kısmi mülkiyet yoluyla yönetilen tatil evleri satın almak için pazar yeri. Anılarınıza ve geleceğinize yatırım yapma hissi. Hepsi tek çatı altında. Sadece çok düşük bir fiyata hayalinizdeki tatil evinin sahibi olun.

Web Sitesi: ancana.co

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