Alternatifler - AnalyticsVerse

Screenful

screenful.com

Screenful, her paydaşın bir projenin durumu hakkında güncel kalmasını sağlamak için görsel kontrol paneli ve otomatik ekip durum raporları almanın en kolay yoludur. Screenful, Jira veya Trello, GitLab ve Asana gibi en yaygın görev yönetimi araçlarıyla entegre olur ve projelerinize ve görevlerinize d...