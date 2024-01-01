Amira Learning, öğrencileri yüksek sesle okurken dinleyen, ustalığı değerlendiren ve okuma ustalığını hızlandırmak için kişiselleştirilmiş eğitim sunan ilk akıllı okuma asistanını geliştirdi. Şirket, Pearson, IBM, ACT ve Renaissance'ın eski mühendis ve yöneticilerinden oluşan bir ekip tarafından kuruldu ve Carnegie Mellon Üniversitesi'nin 20 yıllık araştırmalarının temeli üzerine inşa edildi. Amira Learning'in misyonu, çocuklar için kişiselleştirilmiş ve ilgi çekici okuma deneyimleri yaratarak Amerika'daki 43 milyon kişinin okuryazarlık açığını kapatmaya yardımcı olmaktır. Merkezi San Francisco'da bulunan şirket, Owl Ventures, Authentic Ventures, Vertical Venture Partners, Houghton Mifflin Harcourt, Outcomes Collective, Google Assistant Fund, Amazon Alexa Fund, ReThink Education ve GSV AcceleraTE gibi yatırımcılardan 40 milyon dolardan fazla para topladı. Şu anda 2.500'den fazla okul tarafından kullanılıyor ve Amerika Birleşik Devletleri ve dünya çapında yaklaşık bir milyon öğrenciye ulaşıyor.

Web Sitesi: amiralearning.com

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