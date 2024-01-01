American Military News

American Military News

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Web Sitesi: americanmilitarynews.com

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American Military News, dünyanın en çok okunan askeri ve dış ilişkiler haber kanallarından biridir. Misyonumuz ABD ordusu, küresel dış ilişkiler, güncel olaylar ve kültürel konularla ilgili konularda haber yapmaktır. Haberlerimiz açık ve doğrudur ve gazetecilik dürüstlüğüne olan inancımız, okuyucuların gerçekleri yoruma gerek kalmadan elde edeceği anlamına gelir. Haber endüstrisinin bütünlüğüne inanıyoruz ve okuyucuların, gerçekler ortaya çıktıkça, basitçe 'haberleri alması' gerektiğine inanıyoruz.

Web Sitesi: americanmilitarynews.com

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