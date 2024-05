Amerikan Kimya Derneği, kimya bilimlerinin her alanında ve her seviyedeki profesyonelleri temsil eden, kongre tarafından yetkilendirilmiş bağımsız bir üyelik kuruluşudur. 150.000'den fazla üyesiyle ACS, dünyanın en büyük bilim topluluğudur ve dünyanın önde gelen yetkili bilimsel bilgi kaynaklarından biridir. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan ACS, gelişen kimya kuruluşunun ön saflarında yer almakta ve dünya çapında kimyagerler, kimya mühendisleri ve ilgili meslekler için önde gelen profesyonel yuvadır. ACS dinamik ve ileri görüşlü bir kuruluştur ve kendini "Kimyanın dönüştürücü gücüyle tüm insanların yaşamlarını iyileştirmeye" adamıştır. ACS Yönetim Kurulu tarafından üyelerle yapılan kapsamlı istişarelerin ardından geliştirilen ve kabul edilen bu vizyon, "daha geniş kimya işletmesini ve uygulayıcılarını Dünyanın ve tüm insanların yararına geliştirmek" anlamına gelen ACS Misyonu beyanını tamamen tamamlamaktadır. Bu iki ifade birlikte varoluşumuzun nihai nedenini temsil ediyor ve çabalarımız için stratejik bir çerçeve sağlıyor. ACS çok sayıda bilimsel dergi ve veri tabanı yayınlamakta, büyük araştırma konferansları düzenlemekte ve kimya alanında eğitim, bilim politikası ve kariyer programları sunmaktadır. Ayrıca petrol ve ilgili alanlardaki araştırmalara her yıl 22 milyon dolardan fazla hibe veriyoruz. Ayrıca kimyanın hayatımızdaki önemi konusunda politika yapıcılar ve genel kamuoyunu eğitme ve onlarla iletişim kurma konusunda da liderlik rolü oynuyoruz.

Web Sitesi: acs.org

Yasal Uyarı: WebCatalog, American Chemical Society ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.